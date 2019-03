Flop di Veltroni al cinema/ Video, “C’è Tempo” incassa solo 83 euro a sala

Walter Veltroni per ora ha accusato un flop clamoroso al cinema, con il suo ‘C’è tempo’ ha incassato infatti solo 83 euro a sala. La pellicola è stata distribuita in 188 sale in Italia e ha guadagnato all’esordio appena 15659 euro come riporta CineGuru.screenweek.it. Di media dunque il film ha di fatto incassato solo 83 euro a sala. Si parla addirittura di 4-5 spettatori a proiezione, un vero fallimento che potrebbe portare a durare molto meno del previsto il film all’interno dei cinema. Un peccato perché Walter Veltroni aveva raggiunto un vero e proprio sogno uscendo finalmente al cinema con un suo film fiction. In precedenza infatti aveva girato ben sei documentari che però non erano stati distribuiti nelle sale. Cambierà dunque il suo percorso professionale dopo che per un attimo aveva messo nel cassetto i panni del politico per indossare quello del regista dove purtroppo non è riuscito a fare quello che sperava almeno dal punto di vista dei numeri.

Flop di Veltroni al cinema: "C'è Tempo" incassa solo 83 euro a sala

Se il film “C’è Tempo” di Walter Veltroni è stato un flop al cinema, con una media di 83 euro a sala, c’è comunque da dire che sembravano esserci molti motivi per guardarlo. Attore di punta della pellicola è Stefano Fresi, un attore molto amato dal pubblico italiano. Questi interpreta il ruolo di Stefano, un osservatore di arcobaleni che improvvisamente scopre di avere un fratello minorenne. Dovrà così lasciare il suo Piemonte per incontrarlo a Roma. Accetterà di diventare tutore del ragazzo controvoglia, soprattutto per la possibilità di ricavarci una bella somma di denaro. Il pubblico però ha preferito muoversi verso la concorrenza con Captain Marvel che ha spopolato, incassando il solo 16 marzo oltre i sette milioni di euro e il giorno prima altri sei.

