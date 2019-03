Francesca Cipriani/ Video: “Lega al 40% alle Europee? Strip in Piazza Duomo”

Francesco Cipriani, siparietto con protagonista la Lega di Matteo Salvini a Un giorno da pecora. Intervenuta telefonicamente al programma di Rai Radio 1, la showgirl ha promesso uno spogliarello in Piazza Duomo a Milano qualora il Carroccio arrivasse al 40 per cento alle prossime elezioni europee: «Ecco dove volevate arrivare: farò uno strip in Piazza Duomo a Milano. Poi mi arresteranno… non arrestano i delinquenti e arrestano a me. Anche se pure quella potrebbe essere un’esperienza (ride, ndr)». Una promessa fatta a Claudio Borghi, presente in studio, con la Cipriani che ha poi commentato: «Sto bene, sono a Milano: c’è sempre il sole ultimamente, dai…», sottolineando che l’euro «non ci ha portato sicuramente bene: l’euro ha rovinato tutti gli italiani, sicuramente. E’ raddoppiato tutto, niente costa più come prima e ora la gente non arriva più a fine mese». Ironico Borghi: «Con quegli occhi può dire quello che vuole».

FRANCESCA CIPRIANI, OCCHIOLINO ALLA LEGA E A SALVINI

Non è la prima volta che Francesca Cipriani strizza l’occhio a Matteo Salvini. Come riportato dai colleghi de Il Tempo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva parlato così dell’attuale ministro dell’Interno: «È un vero uomo, coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera». E ancora: «L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo “che buono, gnam gnam” e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno “gnam gnam” di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano».





