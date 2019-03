Eveline Dellai/ Gemelle hot: “La nonna ci sostiene” (Live Non è la d’Urso)

Eveline Dellai ha deciso di oscurare il proprio account Instagram e il motivo non è del tutto chiaro. In realtà non si deve fare molta strada per poter ammirare qualche sua foto, visto che compare anche in molti scatti pubblicati dalla sorella e gemella Silvia. Con quasi 40 mila fan all’attivo, le Dellai Twins hanno fatto del loro legame di parentela uno dei punti di forza del loro brand. Non è un caso infatti se entrambe gestiscono un terzo profilo social, dedicato solo alle foto più irriverenti, piccanti e non. Chi è alla ricerca di qualche contenuto piccante rimarrà però deluso, visto che l’account è stato creato solo la settimana scorsa e per ora spiccano sei foto e nulla di più. Una delle ultime mostra il lato B di entrambe, con gonnellino vertiginoso. Clicca qui per guardare la foto delle gemelle Dellai. Eveline Dellai e la sorella saranno inoltre ospiti di Live – Non è la d’Urso per la terza puntata, in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, mercoledì 27 marzo 2019. Sicuramente parleranno dello scandalo che le ha travolte fin da quando hanno deciso di dedicarsi al mondo a luci rosse e non solo. In una dichiarazione le gemelline hanno infatti sottolineato di adorare come vero e proprio idolo Papa Francesco. Un bel contrasto per le Twins e forse i fedeli più ortodossi avranno persino storto il naso al solo pensiero che le diavolesse abbiano parlato del Pontefice.

Eveline Dellai, il rapporto delle gemelle con la famiglia

Audaci nel lavoro e rigorose quando si va a Messa: Eveline Dellai e la gemella non hanno mai nascosto la doppia faccia della loro vita e professione. Da un lato il ruolo di icone erotiche, ancora una volta protagoniste dell’Erotik Festival che si è tenuto a Bolzano la settimana scorsa. “Fino a sette anni siamo cresciute a Villamontagna con i genitori“, dicono a Il Corriere del Veneto parlando della loro infanzia in Trentino, per poi trascorrere il resto della crescita a Praga con la famiglia. A quanto pare la prima ad entrare in contatto con il mondo hard è stata proprio Eveline, che a 22 anni e grazie ad un fidanzato fotografo ha fatto una serie di scatti piccanti che le hanno permesso di ricevere un compenso interessante. “Io non volevo“, dice invece Silvia, “l’ho detto subito ai miei genitori“. Eveline infatti non ha esitato a coinvolgere anche la gemella, alla prima proposta di partecipare ad un film a luci rosse. E così Silvia ha deciso di dire di no in quel momento, ma alcuni mesi dopo, guardando la sorella guadagnare bene ed essere felice, ha deciso di fare marcia indietro. “La nonna ha capito e ci sostiene“, dice inoltre Eveline parlando del rapporto con la famiglia. Non è stato semplice, visto che i genitori si sono rassegnati ed alla fine le supportano, mentre una zia e diversi parenti hanno chiuso ogni ponte. “A 25 anni vogliamo fare business“, rivela inoltre la ragazza parlando del futuro. Lei vorrebbe infatti proseguire nel mondo della moda, dopo aver lanciato una linea fashion tutta sua, mentre Silvia vuole continuare con il suo lavoro da dj.

