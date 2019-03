Panico nello stadio/ Video, su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 28 marzo)

Panico nello stadio va in onda oggi, giovedì 28 marzo 2019, su Rete 4 a partire dalle ore 16.30. Si tratta di un film realizzato nell’anno 1976 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con la Filmways Pictures. La regia è stata curata da Larry Peerce, la sceneggiatura è frutto del lavoro di Edward Hume, le musiche della colonna sonora sono state composte da Charles Fox ed il montaggio è frutto del lavoro di Eve Newman e Walter Hanneman. Nel cast di questo film sono presenti numerosi attori di successo come nel caso di Charlton Heston, John Cassavetes, Martin Balsam, Beau Bridges e Marily Hassett. Clicca qui per il trailer

Panico nello stadio, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama del film Panico nello stadio. In una splendida giornata di sole si sta per disputare all’interno dello stadio di Los Angeles l’attesa finale del campionato nazionale di football americano che vede in campo delle formazioni particolarmente attese che durante la stagione regolare hanno dimostrato di essere vincenti e soprattutto spettacolare. Una finale talmente attesa che tra gli spettatori sono presenti numerosi esponenti del mondo politico tra cui il sindaco della città californiana e soprattutto il presidente degli Stati Uniti d’America. Il capo del servizio sicurezza della struttura sportiva di Los Angeles tuttavia ha numerosi timori che questa manifestazione possa essere il pretesto ideale per creare caos da parte di organizzazioni terroristiche. Infatti ha deciso di prevedere dei sistemi di sicurezza speciali per l’occasione e soprattutto ha dispiegato un enorme numero di poliziotti ed agenti in borghese. I suoi timori purtroppo diventano triste realtà quando in uno stadio completamente gremito dove si contano oltre 100.000 spettatori viene localizzato su una delle torri più alte della struttura la presenza di uno sconosciuto che sembra essere in possesso di una arma da fuoco ad alta precisione. Il responsabile della struttura preoccupato per quello che può accadere ai vari esponenti politici e allo stesso tempo deciso a non creare panico all’interno dello stadio ben sapendo come una folla spaventata possa diventare pericolosa e ingestibile, decide di creare immediatamente un tavolo di emergenza chiedendo una collaborazione del capo della polizia ed alcuni agenti speciali che dovranno cercare di rendere inoffensivo il killer. Naturalmente la situazione diventa complicata ancora di più in ragione del fatto di non sapere le reali intenzioni dell’uomo e soprattutto che lui si trova in una sorta di zona isolata dove è praticamente difficile se non impossibile colpirlo senza destare l’attenzione dei tanti spettatori presenti nella struttura sportiva. Insomma una situazione particolarmente delicata che dovrà essere gestita nel migliore dei modi dai vari addetti alla sicurezza in maniera tale da garantire la sicurezza del capo dello Stato di tutti i cittadini presenti all’evento.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA