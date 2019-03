Colombo: L’ultimo saluto al commodoro/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (30 marzo)

Colombo: L’ ultimo saluto al commodoro andrà in onda per gli amanti del genere oggi, sabato 30 marzo, su Rete 4 alle 16,40 per un pomeriggio tutto colorato di giallo. Si tratta di un film che ha qualche anno, tutti gli amanti del genere giallo, con la regia di di Patrick McGoohan ed è stata prodotta nel 1976 in USA. Gli estimatori di Colombo la trovano una puntata avvincente della serie, con introspettive degne di nota, che leggeremo nella trama. Il principale protagonista della pellicola. è proprio colui che porta il nome del titolo ovvero il tenente Colombo interpretato da Peter Falk.

Colombo: L’ ultimo saluto al commodoro, la trama del film

La trama del film di Colombo: L’ ultimo saluto al commodoro inizia con il padrone di un’azienda di imbarcazioni (il commodoro per l’appunto) che decide di dare in vendita la sua azienda per evitare che i parenti con cui non aveva un buon rapporto potessero prenderne possesso. Dopo aver dato in famiglia la notizia viene ucciso e gettato in mare. Viene interpellato il tenente Colombo che inizia la sua indagine, naturalmente segue alcune persone della famiglia perché sono i più papabili dato che avevano comunque tutti in parte un movente. Per questo inizia un percorso di vita che lo porta anche a riflettere su quello che capita agli uomini che non hanno un grande rapporto con la famiglia, emergono anche debolezze e parti meno rudi di questo detective. A un certo punto arriva ad un passo dall’incriminare il genero, che è quello con il maggior numero di sospetti, ma questo viene presto trovato morto, e quindi si trova completamente spiazzato e deve ricominciare tutte le sue indagini. Proprio qui vengono fuori le sue maggiori debolezze, che presto però vengono spazzate via dalla sia bravura perché, come sempre riesce a risolvere ampiamente il caso, che però non vi sveliamo l’assassino o come per tutti i gialli vi roviniamo il bello del seguire il film.

