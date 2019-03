Leonardo Pieraccioni / Foto, nuovo look e amore a gonfie vele con Teresa Magni

Aria di novità per Leonardo Pieraccioni, almeno per quanto riguarda il look. L’attore toscano ha lasciato tutti senza parole quando, alcune ore fa, ha pubblicato su Instagram una foto con un look del tutto diverso da quello al quale ci ha abituato in questi anni: volto del tutto sbarbato e quindi ben in vista. Look che sicuramente rinfresca e ringiovanisce Pieraccioni che da qualche mese ha un nuovo amore nella sua vita. Lei si chiama Teresa Magni e sin da subito sono in tanti ad aver trovato una grande somiglianza con l’ex compagna dell’attore, nonché mamma di sua figlia Martina, Laura Torrisi. Il gossip sulla loro love story è scoppiato lo scorso novembre, quando i due sono stati beccati insieme in atteggiamenti chiaramente non soltanto amichevoli.

LEONARDO PIERACCIONI E TERESA MAGNI: AMORE A GONFIE VELE

Quella tra Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni è però una storia che procede e anche per il meglio. Nonostante nei mesi scorsi siano stati affibiati all’attore molti flirt – basti pensare a quello con Ariadna Romero, prontamente smentito – l’unico gossip che ha trovato conferma è proprio quello della love story con colei che in molti hanno già appellato la “sosia di Laura Torrisi”. La conferma che tutto procede per il meglio è data anche da alcune foto pubblicate da “Diva e donna”. Il settimanale ha infatti sorpreso il regista assieme alla Megni ma non da soli. Stavolta i due piccioncini erano in compagnia dei più cari amici di Pieraccioni: Giorgio Panariello e Carlo Conti. Finita la serata i due hanno salutato i due conduttori e sono andati via in macchina insieme.

Visualizza questo post su Instagram Basta barba! No? Un post condiviso da @ leonardo_pieraccioni in data: Mar 6, 2019 at 5:17 PST





