IL SILENZIO DELL’ACQUA / Al via la fiction di Canale 5: anticipazioni dell’8 marzo

Debutta su Canale 5 la fiction Il silenzio dell’acqua, a partire da oggi, venerdì 8 marzo 2019. Verrà trasmessa la prima puntata, in prima tv assoluta. Lo show ritornerà inoltre domenica 10 marzo con il suo secondo appuntamento, che ci rivelerà i nuovi risvolti sul mistero che troviamo al centro della trama. Protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, i due personaggi principali dovranno destreggiarsi all’interno di un dramma che ci parla di Laura (Caterina Biasol). La ragazzina è infatti sfuggita al controllo dei genitori e scompare nel nulla, spingendo le autorità ad avviare la sua ricerca ed una lotta contro il tempo. La madre Anna (Valentina D’Agostino) desterà subito dei sospetti a causa del proprio passato tormentato, sospetto agli occhi del vice questore Andrea Baldini (Giorgio Pasotti), che cercherà di fare luce sul mistero. Al suo fianco l’attore Claudio Castrogiovanni nei panni di Dino, il partner sul lavoro che avrà il compito di interrogare tutti gli amici e compagni di scuola più vicini alla giovane Laura. Inizialmente si valuta anche la possibilità che la ragazza possa essere fuggita di casa in modo volontario, ma sarà davvero così? Ad aiutare Andrea nelle indagini ci sarà Luisa Ferrari, una detective della Questura di Trieste chiamata ad unirsi nelle ricerche grazie alla sua forte esperienza sul campo.

I due però entreranno subito in contrasto, perché Andrea ha dei metodi del tutto diversi da quelli della collega, con cui ci saranno diverse fratture a livello professionale. Interrogando il paese emergerà inoltre una verità scottante: chiunque potrebbe essere coinvolto nella scomparsa di Laura. Persino Baldini inizierà a preoccuparsi che il figlio Matteo (Riccardo Maria Manera) possa essere collegato al tragico evento, soprattutto perché i due ragazzi avevano una relazione da qualche tempo. Nel cast troveremo inoltre Giordano De Plano nel ruolo di Nico, il bidello della scuola frequentato dalla ragazza. Al suo fianco e per personaggi secondari, troveremo inoltre Carlotta Natoli; Thomas Trabacchi; Fausto Maria Sciarappa; Diego Ribon; Lorenzo Adorni; Sabrina Martina; Mario Sgueglia e Valetina D’Agostino.

ANTICIPAZIONI DELL’8 MARZO 2019

EPISODIO 1 – Grazie ai primi minuti della premiere diffusa in anteprima dal network, scopriamo le fasi iniziali del dramma che si svilupperà nel corso della storia. Andrea infatti scopre da Anna che la figlia Laura non è andata nel bar di famiglia, come previsto. Baldini si attiverà subito per scoprire dove sia finita la ragazza, raggiungendo Max alle prime luci dell’alba. Secondo un’amica, la ragazza si sarebbe infatti recata dall’istruttore per fare delle immersioni. Eppure Max afferma di non averla vista. L’amica rivelerà infatti in seguito che Laura avrebbe deciso di andarsene di casa, anche se ha sempre parlato di un desiderio per il futuro, per liberarsi dalle catene del piccolo paese. Andrea decide quindi di fermare la festa serale in corso per coinvolgere l’intera popolazione, nella speranza che qualche testimone possa fornire degli indizi utili.

Senza perdere tempo, il detective decide di controllare subito le telecamere di sorveglianza presenti lungo le strade, risalendo all’orario in cui Laura è stata avvistata per l’ultima volta. Si scopre così che la ragazza potrebbe essere salita sul furgone del bidello della sua scuola. Anche se in tanti cercano di tranquillizzarla, Anna inizia a temere il peggio per la figlia. Dopo aver saputo da Nico che la ragazza si è fatta accompagnare sulla provinciale, Baldini viene chiamato nel cuore della notte per via di una chiamata anonima che lo spinge fino alle grotte. Troverà ad attenderlo delle tracce di sangue che lasciano presagire il peggio. Clicca qui per guardare il video in anteprima della prima puntata de Il silenzio dell’acqua.



