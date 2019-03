Pino Caruso è morto/ L’attore comico aveva 84 anni: addio ad un palermitano doc

E’ morto Pino Caruso, attore comico siciliano. Aveva 84 anni ed era malato da tempo, ma sua moglie, che gli è stata vicino in questi ultimi giorni nell’abitazione di Roma, ha spiegato che «Se ne è andato sereno». A dare notizie della scomparsa del poliedrico artista nato a Palermo nel 1934, sono i principali quotidiano nazionali, che aggiungono altresì che nella giornata di domani, sabato 9 marzo, si celebreranno i funerali. E’ considerato uno dei grandi alfieri della “palermitanità” in televisione e al cinema, recitando assieme ad altri noti comici e attori del Belpaese come Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Lando Buzzanica. La sua fama è esplosa in particolare negli anni ’70, quando entra a far parte del noto Bagaglino di Roma, divenendo un volto noto della televisione pubblica. Nel 1979 lo vediamo così in Rai al fianco di Ornella Vanoni in “Due di noi”, quindi nel 1981 recita con Milva in “Palcoscenico” per la regia di Antonello Falqui, e nel 1982 è la volta di “Che si beve stasera?”, in onda su Rai Due.

PINO CARUSO È MORTO

Palermitano doc, ha dato tanto alla sua Palermo e ha fatto altrettanto. Dal 1995 al 1997 è stato autore e direttore di “Palermo di scena” su nomina del sindaco Leoluca Orlando, e durante quel periodo ha diretto il “Festino della svolta” manifestazione a ridosso della celebrazione liturgica della festa di Santa Rosalia e che Caruso ha trasformato in rappresentazione teatrale e itinerante. Fra i suoi ultimi lavori, la partecipazione per due stagioni, dal 2002, alla fiction di Canale 5, “Carabinieri”, in cui recitava nel ruolo del maresciallo Giuseppe Capello, nonché il film tv “L’onore e il rispetto”, in cui interpretava un mafioso, e il ruolo di prete nel film “La matassa” di Ficarra e Picone. Dopo essersi ritirato dalla televisione, si era dedicato alla scrittura, pubblicando numerosi aforismifra cui la raccolta “Il venditore di racconti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA