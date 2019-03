WHOOPI GOLDBERG HA RISCHIATO DI MORIRE/ “Sto meglio e voglio andare avanti”

Whoopi Goldberg sta bene. L’indimenticabile Oda Mae Brown, personaggio della sensitiva nel film cult “Ghost”, ha rischiato di morire a causa di una terribile forma di polmonite che ha colpito entrambi i polmoni dell’attrice. Per fortuna però Whoopi è riuscita a guarire e durante l’episodio dello spettacolo “The View” ha voluto raccontare cosa è successo rassicurando i fan e i followers sulle sue attuali condizioni di salute. “ “Ehi, sono io” ha detto l’attrice, che tutti ricordiamo per due film considerati dei cult del cinema internazionale come “Ghost” e “Sister Act. “Sono qui. Sto meglio e voglio andare avanti, anche se non velocemente come mi piacerebbe. Ma sto bene. Non sono morta” ha detto l’attrice Premio Oscar. Poi la Goldberg ha rivelato di essere stata colpita da una gravissima forma di polmonite per cui ha rischiato di morire: “sono stata molto vicina a lasciare questa terra“.

Whoopi Goldberg ringrazia i fan: “ cose carine da dire su di me “

Whoopi Goldberg ha raccontato come questa terribile forma di polmonite si sia poi trasformata in setticemia colpendo così il suo sangue. Una durissima lotta, che ha costretto l’attrice americana ad una degenza davvero molto lunga. Per questo motivo è stata assente dallo schermo per circa un mese; un’assenza che inizialmente non è stata giustificata da nessuno fino a quando Joy Behar ha raccontato che l’attrice non poteva partecipare allo show per dei gravi problemi di salute. La malattia non ha però fatto perdere il sorriso all’attrice che, nonostante le gravi difficoltà, oggi sembra essersi ripresa alla grande. Anzi Whoopi non ha mai smesso di far sentire la sua voce, dapprima contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump paragonato ai talebani, fino alle parole pronunciate per i fan che le se sono stati sempre accanto. “ Persino le persone che non sono miei fan hanno trovato cose carine da dire su di me” ha detto l’attrice che è stato letteralmente travolta dall’affetto e dalle parole dei fan che le sono stati accanto durante questo momento difficile della sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA