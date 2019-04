ROBERTA BRUZZONE/ Il bilancio dopo la prima di Ballando con le stelle (Vieni da me)

Roberta Bruzzone ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. La nota criminologa torna nel programma del pomeriggio di Rai Uno in una giornata che dal punto di vista della cronaca nera è fortemente caratterizzata dalla svolta nelle indagini per l’omicidio di Stefano Leo, ma con la Balivo dovrebbe trattare argomenti ben più leggeri rispetto a quelli che solitamente la vedono protagonista. Il tenore del programma della Balivo è infatti assolutamente lontano dalle dinamiche che solitamente vedono impegnata la Bruzzone, che non a caso sul suo profilo Facebook ha lasciato intendere come la sua partecipazione odierna sarà all’insegna dell’allegria:”Oggi, a grande richiesta, sarò nuovamente ospite su Rai 1 intorno alle 14 nel programma “Vieni da me” per un’altra divertente intervista…”.

ROBERTA BRUZZONE

Di cosa si parlerà allora con Roberta Bruzzone se non di crimini e delitti? Di sicuro la più famosa criminologa d’Italia ha dimostrato in questi anni di avere una personalità e un’intelligenza che le consentono di affermarsi anche all’interno di programmi televisivi che nulla hanno a che vedere con omicidi e gialli, ovvero gli argomenti che le hanno consentito di imporsi come esperta agli occhi dell’opinione pubblica nostrana. Non è da escludere che Caterina Balivo possa parlare con la Bruzzone anche della prima puntata di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che ha visto la criminologa ancora una volta nelle vesti di opinionista. Insomma, gli argomenti non mancano e l’occasione di conoscere qualche dettaglio in più della vita privata di Roberta Bruzzone è imperdibile, soprattutto per i suoi molti fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA