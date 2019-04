Elton John, in sedia a rotelle visita gli Uffizi/ “Uno dei musei più belli al mondo”

Elton John in Italia: visita a sorpresa del cantautore britannico agli Uffizi. La rockstar ha voluto ammirare i capolavori dei maestri italiani del Rinascimento. Ma a far notizia è il fatto che il 72enne abbia trascorso tutta la mattinata nel museo fiorentino su una sedia a rotelle. «Nemmeno una distorsione alla caviglia poteva impedirmi di vedere uno dei musei più belli del mondo», ha scritto Elton John su Instagram. La foto in cui appare in carrozzina vestito con tuta e scarpe da ginnastica, scattata in un ingresso prima di entrare nella celebre galleria d’arte, ha subito allarmato i fan. Molti si sono preoccupati per le condizioni fisiche di Reginald Kenneth Dwith, in arte Sir Elton Hercules John. Ma la preoccupazione è durata giusto il tempo di leggere la didascalia al suo post, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Comunque non era solo: è arrivato infatti a Firenze con la sua famiglia.

ELTON JOHN, VISITA AGLI UFFIZI IN SEDIA A ROTELLE

Elton John è arrivato agli Uffizi di Firenze in compagnia del marito, il regista canadese David Furnish, con cui è sposato dal 2014, e i due figli, nati entrambi dalla stessa madre surrogata. Zachary ha 9 anni ed Elijah di 6. La famiglia è stata accolta dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt, che ha appreso della visita dell’icona del rock proprio questa mattina stessa. Elton John ha girato nelle sale principali del piano nobile degli Uffizi, ma si è soffermato in particolare in quelle nuove, dove ha ammirato, non senza grande stupore e commozione, le opere di Leonardo da Vinci, Raffaello, Caravaggio e Michelangelo. Ma grazie emozione ha provato la rockstar anche davanti ai quadri di Botticelli. Stando a quanto riportato da SkyTg24, all’uscita in piazza del Grano è stato circondato da fan e curiosi. Salendo sull’auto che lo aspettava, Elton John ha salutato tutti dicendo “I love Firenze”.





