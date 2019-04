Colombo: il canto del cigno/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 13 aprile 2019)

Il film televisivo della serie di Colombo: il canto del cigno andrà in onda alle 16:35 di sabato 13 aprile su Rete 4. Questo film di genere giallo/poliziesco andato in onda per la prima volta nel 1973 e diretto da Nicholas Colasanto, risulta essere il penultimo episodio della terza stagione del famosa serie. Il canto del cigno vede nel cast, oltre al famoso Peter Falk, intramontabile tenente colombo e protagonista delle vicende, anche la presenza dell’attrice inglese Ida Lupino con una grande carriera alle spalle e film del calibro di ‘Disperato Amore’ e ‘La Sete Dell’Oro’, e del famosissimo cantante, chitarrista e attore Johnny Cash. Questa pellicola è diventata famosa soprattutto per quest’ultima guest star che ha innalzato totalmente il livello di un episodio diretto magistralmente e impreziosito dall’ottima scelta delle musiche.

Colombo: il canto del cigno, la trama del film

Le vicende di Colombo: il canto del cigno ruotano intorno al personaggio di Edna Brown, interpretata dalla Lupino, che tende a sperperare tutti i soldi guadagnati dal marito, il famoso Tommy Brown (parte data a Johnny Cash, per costruire un santuario religioso. Pare infatti che esista una nuova setta spirituale di cui fa parte e questo crea attrito tra Edna e il marito, contrario a vedere i suoi soldi buttati in un progetto simile. Questo episodio però è solo l’ultimo di una lunga serie che ha portato il rapporto tra i due a sgretolarsi lentamente e a mandarli del tutto in crisi. Durante un viaggio in aereo, successivo alle vicende, i due si ritrovano coinvolti in un incidente quando il velivolo precipita e l’unico superstite risulta essere proprio Tommy. Ed è proprio su di lui e la sua storia che andrà ad indagare il tenente Colombo, giunto sul luogo del disastro per capire cosa sia andato storto e se si tratti veramente di un incidente. Più tempo passerà ad indagare sulla vita di questo famose superstite più i dubbi su ciò che è successo diverranno grandi, nel tentativo di scoprire ancora una volta cosa sia successo e come risolvere il caso.

