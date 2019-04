The girl: La diva di Hitchcock/ Su Rete 4 il film con Sienna Miller (oggi, 15 aprile)

Il film “The Girl – La diva di Hitchcock” andrà in onda oggi, lunedì 15 aprile, alle 16.50 su Rete 4. Questa la pellicola del 2012 è stata diretta da Julian Jarrold e si basa sul libro “Spellbound by Beauty: Alfred Hitchcock and his Leading Ladies” scritto da Donald Spoto. Il film ripercorre il difficile rapporto tra Tippi Hedren e Alfred Hitchcock durante le riprese dei film “Gli Uccelli” e “Marnie”. I due protagonisti sono interpretati da Sienna Miller (American Sniper, Alfie) e Toby Jones (Neverland, Captain America, Infamous), rispettivamente Tippi e Hitchcock. Al loro fianco appaiono Imelda Staunton, Carl Beukes, Penelope Wilton, Conrad Kemp e Angelina Ingpen. Le musiche del film sono state composte da Philip Miller, noto autore e compositore inglese.

The Girl – La diva di Hitchcock, la trama del film

Nel 1961, Alfred Hitchcock nota Tippi Hedren in uno spot televisivo. Il regista vuole trasformarla nella nuova Grace Kelly, con la quale ha lavorato a lungo negli anni ’50. Tippi viene scelta per il ruolo da protagonista nell’ultimo film di Hitchcock, “Gli uccelli”. Il regista si invaghisce della giovane attrice ma dopo essere stato rifiutato, sottopone Tippi a durissime riprese sul set. Un uccello meccanico rompe il vetro di una cabina telefonica graffiando il viso dell’attrice e successivamente, per la scena della soffitta, Hitchcock decide di sostituire gli uccelli meccanici con quelli vivi. Esige che la scena venga ripetuta fino a quando la reazione di Tippi non sembri autentica. La scena richiede diversi giorni di riprese, lasciando la Hedren traumatizzata. Dopo il successo de “Gli Uccelli”, Hitchcock e la Hedren iniziano a lavorare su “Marnie”. Finite le riprese di questo film Tippi smette di lavorare per Hitchcock, ma il regista si rifiuta di recedere il contratto, ponendo così fine alla sua carriera hollywoodiana.

