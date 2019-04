Carovana di Fuoco/ Su Rete 4 il film di Burt Kennedy (oggi, 16 aprile 2019)

Carovana di Fuoco andrà in onda martedì 16 aprile alle ore 16:40 andrà in onda il film sulla rete televisiva Mediaset Rete 4. Ecco tutte le informazioni inerenti al film. Carovana di Fuoco è un film che uscì nelle sale cinematografiche durante l’anno 1967. Il film di genere Western è stato diretto dal regista Burt Kennedy. I protagonisti principali del film sono una coppia di attori spettacolari, vale a dire il mito western John Wayne e l’attore Kirk Douglas. I due attori, leggende della settima arte oltre in questo film hanno recitato insieme anche nelle pellicole Combattenti della notte e Prima Vittoria. Il soggetto e la sceneggiatura del film western sono stati curati da Clair Huffaker. Le musiche del film sono state composte dal maestro Denis Tomkin. La società che si è occupata della produzione e della distribuzione della pellicola nei migliori cinema dell’epoca è stata la Universal. La fotografia è stata curata da William H. Clothier, mentre il montaggio è stato curato da Harry W. Gerstad.

Carovana di Fuoco, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Carovana di Fuoco. Taw Jackson è un fuorilegge del vecchio west. Dopo aver vissuto una vita di pericolo e crimine costante viene imprigionato. Diversi anni dopo, Taw Jackson riesce finalmente ad uscire di prigione. Invece di cercare una strada verso la redenzione e la libertà finalmente riconquistata, l’unico scopo di Taw Jackson è quello di vendicarsi di Frank Pierce. Pierce non è uno stinco di santo, piuttosto è un disonesto proprietario terriero con molto potere che ha fatto di tutto per sottrarre il ranch di Taw Jackson ed una miniera di quest’ultimo. Taw quindi si metta in cerca dei propri collaboratori che potrebbero dargli una mano per abbattere il dominio tirannico di Frank Pierce e finalmente ottenere la propria vendetta. Incredibilmente, il fuorilegge Jackson chiede aiuto a Lomax, un killer spietato che una volta era un suo acerrimo rivale. Lomax però decide di aiutare Taw Jackson, dal momento che anche lui preferisce togliere di mezzo il disonesto proprietario terriero. Al duo si unisce anche un indiano pellerossa, chiamato Orso Che Cammina. I tre hanno un arduo compito da portare a termine, ma sanno essere letali e spietati, proprio ciò che serve per riuscire ad eliminare un nemico come Frank Pierce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA