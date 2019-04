CARLA SIGNORIS/ “Com’è nato l’amore con mio marito Maurizio Crozza” (Vieni da me)

La simpaticissima Carla Signoris ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. L’attrice e comica genovese è protagonista dedicato al segmento de “L’album di famiglia”. L’occasione allora è propizia per ripercorrere le tappe più importanti della carriera di questa talentuosa interprete e di scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata. Si pare con una foto che la ritrae nel gruppo comico dei “Broncoviz” di cui faceva parte anche il marito Maurizio Crozza:”Io l’avevo conosciuto che aveva ancora i capelli. Poi mi ha tirato questo pacco…meglio però, perché senza capelli è meraviglioso”. La Signoris ha anche raccontato com’è nata la loro storia d’amore:”Noi eravamo amici da sempre, fin da piccoli, ci siamo baciati una prima volta e poi ci siamo rimessi insieme dopo 10 anni: al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati che parenti”.

CARLA SIGNORIS A VIENI DA ME

Nel corso della sua intervista con Caterina Balivo a Vieni da me, la bella e brava Carla Signoris ha parlato anche del suo modo di affrontare la maternità:”Che tipo di mamma sono? Diciamo che sono abbastanza permissiva, se posso dico sì ma se dico no è no”. Rispetto al mondo dei figli, e quindi anche quello dei bambini, impossibile non parlare della sua esperienza da doppiatrice nel film “alla ricerca di Nemo”:”Io non ho memoria, come Dory, il pesciolino di Nemo. E’ stato il mio primo e unico doppiaggio. Non l’ho mai più fatto. Dory mi somiglia non solo mentalmente ma anche fisicamente con questi e grandi”. Immancabile il momento-show in cui canta la canzoncina del cartone Disney: insomma, Carla Signoris si è confermata anche in puntata una donna elegante, simpatica e pungente, tutte qualità che hanno fatto del suo un successo duraturo e non passeggero.

