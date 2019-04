Mezzogiorno in Famiglia verso la chiusura/ Freccero pronto a tagliare lo show di Rai2

Brutte notizie in casa Rai. Stando alle ultime indiscrezioni, Mezzogiorno in Famiglia, storico programma di Michele Guardì, è vicino alla chiusura. A lanciare la notizia bomba è il portale Tv Blog, che scrive: “Nel palinsesto di Rai2 della prossima stagione potrebbe esserci (almeno) una importante novità. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, sarebbe praticamente certa la mancata riconferma di Mezzogiorno in famiglia.” La decisione sarebbe stata presa da Carlo Freccero, che ricordiamo essere tornato alla direzione di Rai2 da poco. Freccero avrebbe quindi deciso di tagliare dalla prossima stagione televisiva lo show con Massimiliano Ossini e Adriana Volpe alla conduzione, sostituendolo con film e telefilm che quindi abbasserebbero i costi. Una notizia, quella della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia, che in qualche modo era comunque già stata anticipata da Freccero.

Carlo Freccero aveva annunciato: “Occorre fare sacrifici”

Nella conferenza stampa dello scorso gennaio a Viale Mazzini, Carlo Freccero aveva infatti annunciato una vera e propria rivoluzione in casa Rai. Ecco le sue parole: “Occorre fare sacrifici, sottrarre energie nel daytime e concentrarle in fascia serale. Sulle fasce depotenziate farò una cosa semplice: repliche, ma contenuti alti. Bisogna fare dei calcoli. Detto Fatto poteva andare su Rai1, I Fatti Vostri di Guardì anche. Sono programmi da Rai1, sono fatti bene, ma sono da Rai1″. Con queste parole Carlo Freccero annunciava il rischio cancellazione di due programmi di punta del daytime di Rai2. Uno di questi pare però sarà proprio Mezzogiorno in Famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA