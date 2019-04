LUCY/ Su Italia 1 il film con Scarlett Johansson (oggi, 5 aprile 2019)

Il film di Luc Besson

Questa sera, venerdì 5 aprile 2019, a partire dalle ore 21:35 su Italia 1 va in onda il film di fantascienza “Lucy”, scritto e diretto da Luc Besson e prodotto dalla moglie Virginie Besson-Silla per la sua EuropaCorp. Il film è stato girato a Taipei, Parigi e New York City. La protagonista del film è Scarlett Johansson, affiancata da Morgan Freeman, Choi Min-sik e Amr Waked. La colonna sonora originale del film è stata composta da Éric Serra, che ha lavorato per tutti i film di Besson tranne “Angel-A” e “Cose nostre – Malavita”. Il film è stato rilasciato il 25 luglio 2014 ed è diventato un successo al botteghino, incassando oltre 463 milioni di dollari, 11 volte il budget di 40 milioni.

Lucy, la trama del film

Lucy è una giovane donna americana che vive e studia a Taipei, Taiwan. Viene ingannata a lavorare come corriere della droga dal suo nuovo fidanzato Richard, il cui datore di lavoro, il signor Jang, è un boss della mafia coreana e un signore della droga. Lucy consegna una valigetta al signor Jang che dovrebbe contenere dei documenti, ma in realtà contiene quattro pacchetti di CPH4, una droga sintetica di grande valore. Dopo aver visto morire Richard, Lucy viene catturata e un sacchetto della droga viene cucito nel suo addome e in quello di altre tre persone, per trasportare il farmaco in vendita in Europa. Mentre Lucy è imprigionata, uno dei suoi rapitori la prende a calci nello stomaco, rompendo il sacchetto e rilasciando una grande quantità di droga nel suo corpo. Di conseguenza, Lucy inizia ad acquisire capacità fisiche e mentali sempre più avanzate, come la telepatia, la telecinesi, il viaggio mentale nel tempo e la capacità di non provare dolore. Anche la sua personalità si trasforma in una più spietata e senza emozioni. Uccide i suoi rapitori e fugge…

