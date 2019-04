Rio 2 Missione Amazzonia/ Su Italia 1 il secondo film con Blu (oggi, 6 aprile 2019)

Il film di Carlos Saldanha

Questa sera, sabato 6 aprile, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Rio 2 – Missione Amazzonia”, sequel del film “Rio”. La pellicola, prodotta nel 2014 dalla Blue Sky Studios, è stata diretta da Carlos Saldanha che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Don Rhymer. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Powell mentre la scenografia è frutto del lavoro di Mark Jacyszyn e Angel G. Salinas. Nella versione originale diversi attori di livello internazionale hanno prestato la propria voce ai vari protagonisti della pellicola tra cui Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Leslie Mann, Miguel Ferrer, Jemaine Clement e Jamie Foxx.

Rio 2 – Missione Amazzonia, la trama del film

Blu, Gioiel e i loro tre pulcini Carla, Bia e Tiago vivono serenamente a Rio de Janeiro. Tuttavia Gioiel, preoccupata che i suoi figli si siano troppo “umanizzati”, ha deciso che i piccoli hanno bisogno di imparare a vivere come gli uccelli in libertà. Per questo insiste per far andare tutta la famiglia in Amazzonia, dove si trovano l’ex proprietaria di Blu, Linda Gunderson e il marito ornitologo, per una spedizione nella giungla. Con la scusa di aiutare Linda e Tullio a trovare la colonia di ara di Spix, Gioiel convince un riluttante Blu a partire. Per il pappagallo non sarà facile adattarsi alla vita selvaggia che invece conquista subito la moglie e i figli. Inoltre in Amazzonia, Blu dovrà confrontarsi con il suocero Eduardo, il “rivale” Roberto e sventare i piani di Miguel…

