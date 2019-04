Posta grossa a Dodge City/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda (oggi, 7 aprile 2019)

Nel cast Henry Fonda

Oggi pomeriggio, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 16:45 su Rete 4 va in onda il film western “Posta grossa a Dodge City”. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1966 dalla casa cinematografica Eden Production. La regia è stata affidata a Fielder Cook, con il soggetto è la sceneggiatura di Sidney Carroll. La fotografia è stata gestita da Lee Garmes, le musiche della colonna sonora sono state composte da David Raskin. Nel cast figurano tanti attori piuttosto famosi per l’epoca partendo dal celebre Henry Fonda fino ad arrivare ai vari Joanne Woodward, Jason Robards, Paul Ford, Charles Bickford, Burgess Meredith e Mae Clarke.

Posta grossa a Dodge City, la trama del film

I cinque uomini più ricchi della zona si ritrovano nel saloon per la loro annuale partita di poker. Il colono Meredith (Henry Fonda), sua moglie Mary (Joanne Woodward) e il loro giovane figlio Jackie (Gerald Michenaud), che vorrebbero acquistare una fattoria vicino a San Antonio, arrivano al villaggio. Il capofamiglia è un giocatore d’azzardo e quando scopre della partita in corso decide di andare a vedere…. ma quando entra nel saloon in poco tempo si ritrova seduto al tavolo mettendo a rischio tutti i risparmi della famiglia, destinati a comprare la casa. Dopo una mano particolarmente fortunata, Meredith ha un collasso e per non perdere tutto gli subentra la moglie che a poker non sa giocare…

