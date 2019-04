Gabriella Giammanco sposerà il fidanzato Federico/ “Matrimonio? sì, è quello giusto”

La senatrice Gabriella Giammanco sposerà Federico, suo fidanzato da tempo. Lo ha rivelato la stessa vicepresidente dei senatori di Forza Italia ai microfoni di Rai Radio 1 durante la trasmissione di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Un giorno da pecora. La donna ha sottolineato: “Con il mio fidanzato va benissimo. Ormai questa è una cosa ufficiale, stiamo insieme dal maggio scorso. Festeggeremo l’anniversario con una cena romantica. Sono innamorata e anche lui”. Quando le chiedono chi è si sbilancia però poco, specificando che Federico ha 47 anni e vota Forza Italia, ma non fa politica. Sul matrimonio: “Ci stiamo pensando, perché credo che sia la persona giusta. Non vi è dato sapere però quando sarà”. La donna ha voluto raccontare anche come è arrivata la proposta: “Federico è stato molto romantico. Mi ha fatto una bella sorpresa, inaspettata, con una dinamica che mi ha sorpreso. Eravamo io e lui e gli ho detto subito di sì“.

Gabriella Giammanco sposerà Federico: “Matrimonio? sì, è quello giusto”

Gabriella Giammanco ha annunciato il suo matrimonio col fidanzato Federico, ma chi è la bella palermitana classe 1977. Nata in Sicilia è giornalista e anche politica, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. Si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università degli studi di Palermo per poi diventare nel 2003 giornalista professionista. Ha collaborato per tv di Palermo come co-conduttrice di Opinion Leader. Nel 2005 è entrata nella redazione del Tg4, lavorando al rotocalco Sipario. Nel 2008 è arrivata l’elezione alla Camera dei deputati per Sicilia 1 nella lista PdL. Molte polemiche sono arrivate nel 2008 quando insieme a Nunzia De Girolamo è stata colta a scambiare dei bigliettini con quello che al momento era il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. sicuramente è una donna brillante che nella sua carriera ha raccolto davvero molti consensi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA