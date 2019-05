ANDREA MANFREDONIA E GINEVRA GREGORINI CHI SONO/ Marito e figlia di Martina Stella

Andrea Manfredonia e Martina Stella si sono sposati il 3 settembre 2016 in una chiesetta a Sutri (Viterbo), con la figlia Ginevra Gregorini che ha fatto da damigella. Non è stato un matrimonio in grande stile, di quelli sfarzosi e “da vip”; anzi, l’attrice toscana l’ha raccontato come un momento molto intimo e romantico. Merito di Enzo Miccio, che ha saputo interpretare al meglio il gusto e le richieste dei due sposini. “Non riesco a trovare le parole per descrivere le emozioni che ho provato”, ha spiegato Martina in un’intervista a Chi, “è stato il giorno più bello della mia vita insieme con quello della nascita di mia figlia Ginevra. Anche se Andrea e io stiamo insieme da tempo, con il matrimonio cambia tutto perché inizia un percorso, un viaggio bellissimo e allo stesso tempo difficile, cosa di cui siamo ben consapevoli, nell’amore, nella famiglia e anche nella spiritualità”.

Andrea Manfredonia marito di Martina Stella e la figlia Ginevra Gregorini: i suoi veri amori

La famiglia di Andrea Manfredonia è proprietaria di un casale a Sutri, lo stesso che ha ospitato il post cerimonia. “Questo è un luogo molto speciale per Andrea e me”, ha dichiarato la Stella, “perché qui abbiamo fatto le nostre fughe romantiche ed è un posto magico anche per mia figlia Ginevra”. Che dire della figlia? “Ginevra e le bambine erano stupende, felici, affiatatissime. Ginevra ha fatto da capofila. Ha portato subito le fedi al vescovo, insieme con la sua amica Aurora, come per togliersi il pensiero. E poi durante la cerimonia è venuta a sedersi vicino a me e per un po’ ci siamo tenute per mano”. Ginevra è la figlia di 6 anni avuta da Gabriele Gregorini, hair stylist conosciuto sul set di Tutti pazzi per amore 3. Andrea Mandredonia è nato a Roma nel 1988. Figlio di Lionello Manfredonia, lavora come procuratore calcistico.

