Martina Stella e Andrea Manfredonia si separano?/ “Affidamento congiunto del figlio Leonardo”, lo scoop

Martina Stella e Andrea Manfredonia separazione confermata: cosa è successo

La storia d’amore tra Martina Stella e Andrea Manfredonia è giunta al termine diversi mesi fa. Gli ex coniugi hanno deciso di separarsi, dopo il presunto tradimento da parte di lui. Secondo quanto riporta Il Messaggero il tribunale civile di Roma avrebbe emesso il decreto di omologazione, rendendo efficacie l’accordo di separazione.

Martina Stella: “Da ragazzina ero ribelle, volevo realizzare il mio sogno”/ “Che imbarazzo con Raoul Bova…”

Stando alla fonte, dunque, l’attrice e il procuratore sportivo avrebbero decido in modo civile per l’affidamento congiunto del figlio Leonardo. A Stella rimane la casa a Roma nella quale vivrà con il bambino e la figlia Ginevra avuta dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini.

Martina Stella e la fine della storia con Andrea Manfredonia

Martina Stella, dopo la dolorosa fine della relazione con Lapo Elkann, aveva ritrovato l’amore con Andrea Manfredonia: “La nostra storia è finita a causa di stili di vita completamente diversi e per i rispettivi impegni di lavoro. Quando Lapo è andato in overdose rischiando di morire, ho appreso la notizia da una giornalista” dichiarava. La storia con il procuratore sportivo è durata circa sette anni; nel 2016 i due sono convolati a nozze per poi diventare genitori di Leonardo nel 2021.

Martina Stella quanti figli ha e chi sono i loro padri? Ecco tutto sulla vita privata dell’attrice

La relazione, però, è finita a causa di un presunto tradimento da parte di lui: “Ad agosto mi sono separata, non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato moltissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto e al lavoro: mi ha sempre aiutata ad affrontare i momenti difficili” affermava l’attrice ai microfoni di Verissimo. I motivi non sono stati, dunque, rivelati anche se i giornali di gossip hanno parlato di infedeltà da parte del procuratore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA