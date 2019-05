Angela Vs Maria Antonietta/ Video Uomini e donne: “E’ il mio momento, se ne vada!”

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con nuovi scontri da esaminare e, in particolare, il ritorno al centro dello studio della signora Angela. La dama prenderà posto al centro al cospetto di Marcello per parlare della loro conoscenza al di fuori dello studio di Uomini e donne ma sarà allora che la signora Maria Antonietta tornerà a dire la sua alzando la tensione in studio. Quest’ultima si alzerà, farà il suo show al centro dello studio per poi avvicinarsi anche a Maria De Filippi spingendo così Angela a reagire alzandosi in piedi e dicendo la sua su questo rapporto e su Marcello. Sarà a quel punto che, secondo quanto mostra il video anticipazioni della puntata di oggi, Angela si alzerà per fermare la discussione e invitare la sua rivale a tornare al suo posto perché non è il suo momento.

LO SCONTRO TRA ANGELA E MARIA ANTONIETTA

Nel video che potete vedere qui in attesa della puntata di Uomini e donne, si sente Angela dire chiaramente: “E’ bravissima ma si può accomodare, ha già parlato la scorsa volta, questo è il mio momento e non il suo” e avvicinandosi la prenderà da un braccio per invitarla a sedersi. Cosa succederà a quel punto? Per lei arriveranno non pochi applausi da parte dei presenti e dallo stesso Marcello ma il video non va oltre e non mostra ulteriori dettagli sullo scontro. Nei giorni scorsi la stessa Angela aveva preso la parola per dire la sua su Rocco “reo di dire sempre la stessa cosa”, anche lui interverrà in questo scontro? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio durante la nuova puntata del programma.

