GRACE KELLY E RAY MILLAND/ Un flirt nato sul set di Delitto Perfetto (Grande Amore)

Ray Milland e Grace Kelly sono i protagonisti della nuova puntata di “Grande Amore“, il programma condotto da Carla Signoris in prima serata su Rai3. La moglie di Maurizio Crozza è pronta a raccontare ai telespettatori una nuova storia d’amore impossibile quella tra la bellissima Grace Kelly e l’attore britannico. Una passione nata sul set de “Il delitto perfetto”, la pellicola cult diretta da Alfred Hitchcock che vedrà i due innamorarsi perdutamente. La storia però non durerà a lungo, visto che contro questo amore c’è il secco no delle rispettive famiglie.

Grande Amore: Grace Kelly e Ray Milland

Un amore che ha fatto sicuramente discutere: da un lato c’è lei “l’intensa vincitrice di un premio Oscar e perfetta incarnazione femminile secondo il regista Alfred Hitchcock” Grace Kelly definita anche “madre perfetta e un regnante dedita alla beneficenza, icona dell’eleganza e della classe femminili”. Dall’altro lato c’è Oscar Ray Milland, attore britannico vincitore nel 1946 del Premio Oscar come miglior attore protagonista per il film Giorni perduti. Grace e Ray si incontrano nel 1954 sul set del film “Il delitto perfetto”; l’attore era sposato con Muriel Frances Webber, ma prende una sbandata per l’elegante e raffinata attrice al punto da lasciare la moglie.

Grace Kelly lascia il cinema per amore

Il flirt però non ha vita lunga: le famiglie si oppongono duramente, così nel giro di pochissimo tempo l’attore fa un passo indietro e torna dalla moglie con cui ha vissuto fino al giorno della sua morte. Il resto è storia: Grace Kelly il 18 aprile del 1956 sposa dinanzi a 30 milioni di telespettatori il Principe Ranieri III di Monaco. Un matrimonio che ha fatto la storia del costume mondiale, che ha visto l’attrice Premio Oscar realizzare il sogno di diventare moglie e mamma di tre splendidi figli: Carolina, Alberto, e Stéphanie. Dopo il matrimonio però l’attrice per scelta, ma anche per obblighi legati al suo ruolo di Principessa è costretta a lasciare il mondo di Hollywood. Grace di Monaco muore giovanissima il 14 settembre 1982 a causa di un incidente stradale: è a bordo della sua Rover con la figlia Stéphanie quando precipita in una scarpata lungo la strada dove 28 anni prima aveva girato il thriller Caccia al ladro.



