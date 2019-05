Inside Out, Italia 1/ Gli incassi del film d’animazione Oscar 2016 (oggi, 15 maggio)

Il film d’animazione Inside Out, che sta trasmettendo proprio ora Italia 1, ha riscosso grandissimo successo in tutto il mondo. In Nord America il film ha incassato 356 milioni di dollari, 495 nel resto del mondo. In Italia la pellicola ha raggiunto invece 27 milioni riuscendo a battere un singolare record, diventando infatti il film Pixar che ha incassato di più nel nostro paese superando Alla ricerca di Nemo. Inside Out non ha vinto solo l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2016, ma anche un Golden Globe nella stessa categoria ricevendo nomination ai David di Donatello come miglior film straniero. Altri due premi sono stati vinti da Pete Docter come miglior film d’animazione ai British Academy Film Awards e il premio per la migliore esibizione virtuale ad Amy Poehler agli MTV Movie Awards. Vedremo se stasera riuscirà ad avere buoni risultati di share, considerando anche la concorrenza con la finale di Coppa Italia e Live Non è la D’Urso. (agg. di Matteo Fantozzi)

Regia di Pete Docter e Ronnie del Carmen

La regia di Inside Out, film in onda stasera su Italia 1, è affidato da Pete Docter che è affiancato nel suo compito da Ronnie del Carmen. Docter è diventato famoso per essere stato sceneggiatore e animatore del magnifico Toy Story – Il mondo dei giocattoli, capostipite di una trilogia che ha avuto un grandissimo successo negli anni. Ha vinto poi l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2010 per Up e nel 2016 proprio per Inside Out. Al suo fianco troviamo del Carmen che è nato nelle Filippine, ma presto è riuscito a raggiungere il successo negli Stati Uniti d’America. Questi è esploso per la regia e sceneggiatura del cortometraggio La missione speciale di Dug che ha avuto grandissimo successo, sviluppando la figura di Dug un cagnolone tra i protagonisti proprio di Up. In questo film del Carmen ha avuto il ruolo di co-regista. (agg. di Matteo Fantozzi)

Il film "Inside Out" è stato molto apprezzato dalla critica. Per Kristopher Tapley di HitFix è "uno dei migliori film del XXI secolo". A. O. Scott del New York Times ha definito il film "un'assoluta delizia", riservando un particolare elogio per la sua "difesa della tristezza". Ann Hornaday del Washington Post lo considera "quel film raro che trascende il suo ruolo di puro divertimento per diventare qualcosa di veramente catartico, persino terapeutico, dando ai bambini un linguaggio simbolico con cui gestire le loro emozioni più spietate". Richard Roeper del Chicago Sun-Times l'ha trovato "audace, sfarzoso, dolce, divertente e talvolta dolorosamente triste" ritenendolo uno dei migliori film dell'anno [107]. Chris Nashawathy di Entertainment Weekly lo ha esaltato come "trascendente e commovente".

Film d’animazione del 2015

Questa sera, mercoledì 15 maggio, alle 21.30 su Italia 1 andrà in onda “Inside Out”. Film d’animazione uscito nelle sale nel 2015 è stato realizzato da Pixar Anitmation Studios ed è stato distribuito dalla Walt Disney Pictures. Nato da un soggetto di Pete Docter e Ronnie del Carmen, la sceneggiatura è stata scritta da Pete Docter, Meg LeFauve e Josh Cooley. Quest’ultimo è conosciuto per i suoi numerosi successi: “Up” nel 2009, “Ratatouille” nel 2007 e nel 2015 dopo “Inside Out” ha diretto il cortometraggio sequel “Il Primo appuntamento di Riley”. La colonna sonora è stata composta da Michael Giacchino. Famoso per aver composto nel 2004 le musiche del film “Gli Incredibili” della Pixar e per aver lavorato al fianco di J.J.Abrams in “Mission Impossibile III”. “Inside Out” ha incassato soltanto in Italia 27.140.214 dollari, diventando il film Pixar che ha registrato più ricavi nel paese, riuscendo a battere “Il re Leone” e “Alla ricerca di Nemo”.

Inside Out, la trama del film

Riley è nata nel Minnesota. All’interno del quartier generale della sua mente, vivono e influenzano le sue azioni cinque emozioni fondamentali: Gioia, Tristezza, Paura, Disgusto e Rabbia. Crescendo, le sue esperienze diventano ricordi, archiviati in sfere colorate, che vengono inviate nella memoria a lungo termine ogni notte. I cinque ricordi base di Riley sono tutti felici e alimentano cinque isole della personalità: la Famiglia, l’Onestà, la Stupidera, l’Hockey e l’Amicizia. Gioia le altre emozioni non comprendono lo scopo i Tristezza e per questo cercano di tenerla lontana dalla console con cui dirigono la mente di Riley. Quando Riley e la sua famiglia si trasferiscono a San Francisco, Tristezza inizia a sentire l’impulso di toccare la console e rendere tristi i ricordi della bambina. Per evitare che i ricordi base di Riley diventino tristi, Gioia e Tristezza litigano e vengono catapultate fuori dal quartiere generale, lasciando Riley in balia di Rabbia, Disgusto e Paura…

