La giuria umilia Manuela Arcuri/ ”Poco elegante, ma come apri le gambe?” (Ballando)

Passo doble per Manuela Arcuri e Luca Favilla a Ballando con le Stelle. La showgirl è stata letteralmente umiliata dalla giuria per la poca eleganza nelle sue movenze in pista. “Il mio obiettivo era di far uscire una Manuela grintosa, non è un ballo che mi appartiene, sono adatta a cose più lente” spiega la concorrente. I giurati sono d’accordo e infatti la annientano con cinismo: “Ma come apri le gambe?”. La Smith è molto delusa: “Molto scarsa come esibizione, Manuela. Mi è arrivato poco, speravo in qualcosa di diverso. Non mi sei piaciuta. Non sei stata elegante”. L’Arcuri è sotto attacco, anche Zazzaroni l’ha trovata macchinosa: “Anche a me sei risultata poco piacevole questa sera, sono sincero”. Canino: “Non vogliamo distruggerti ma siamo alla sesta puntata e questa prova non va bene per essere così avanti”.

Manuela Arcuri, solo Selvaggia Lucarelli la difende (Ballando con le Stelle)

Il passo doble di Manuela Arcuri non convince la giuria di Ballando con le Stelle. L’unica a difenderla, tra i giurati, è la giornalista Selvaggia Lucarelli: “Sicuramente non posso commentare l’esibizione tecnica, ma devo andare controcorrente perchè a me qualcosa è arrivato. La grinta c’era e a me Manuela Arcuri è arrivata tutto sommato”. L’aspirante ballerina ringrazia e spiega: “E’ stata una serata difficile per me, mi trovo meglio in balli più lenti. Ho cercato di far uscire una Manuela grintosa”. Mariotto riprende l’attacco: “Le prime puntate c’eri, stasera proprio no”. Mariotto: “Sei tanta, troppa roba, e non sei riuscita a gestirti”. Le palette sono eloquenti: Zazzaroni 6, Canino 7 , Smith 6 , Lucarelli 6, Mariotto 3, per un totale di soli 28 punti. Per Manuela Arcuri pericolosissimo passo indietro rispetto alle prime apparizioni a Ballando con le Stelle. Vedremo se riuscirà a risollevarsi dalle dure critiche della giuria.

