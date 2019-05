PATRIZIA DE BLANCK A POMERIGGIO 5/ “La statuetta posseduta? Portava sf*ga a tutti!”

Patrizia De Blanck torna a Pomeriggio 5 per parlare delle esperienze mistiche che l’hanno vista protagonista negli ultimi tempi. In particolare, si parla della statuetta “di una bruttezza assurda”, come lkei stessa dichiara, che ha poi lanciato nel fiume Tevere dal ponte Milvio. Barbara d’Urso le chiede come sia arrivata a casa sua e la De Blanck spiega: “La statuetta? È una cosa che ho ereditato! Infatti a mia mamma gli deve aver portato una sfi*a terribile, sono successe delle cose… Stava nella nostra famiglia da una vita! – poi racconta un particolare episodio causato proprio dalla fatidica statuetta posseduta – Quando venne il fotografo a fotografare la tavola, e quello era lì sul tavolo, dopo gli è scoppiata la macchina, gli è scoppiato tutto!”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Patrizia De Blanck e la statuetta posseduta

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso apre un capitolo delicato e curioso: quello del paranormale. Si parla di angeli ma anche di diavolo con alcuni ospiti. Tra questi anche Patrizia De Blanck che, alcune settimane fa, è finita al centro del gossip per una particolare dichiarazione: “Satana è entrato nel corpo del mio compagno e, con l’inganno, ha fatto l’amore con me”. Affermazione da lei smentita proprio a Pomeriggio 5 dove ha comunque raccontato specifiche esperienze vissute. In particolare di una statuetta posseduta, “una specie di mostro che era una specie di Diavolo […] piaceva tanto e ce lo siamo tenuto.” ha raccontato. La De Blanck ha ammesso poi di essersene liberata con l’aiuto di una sensitiva: “Abbiamo messo la statuina nel secchio per affogarlo. Questo è stato quasi un minuto con le bolle, come quando affoghi qualcuno”.

Pomeriggio 5 a casa sua per risolvere il mistero

A Pomeriggio 5, nella puntata di oggi, si torna proprio a parlare di Patrizia De Blanck e delle sue particolari esperienze paranormali. Barbara d’Urso, nel promo del suo show, ha infatti dichiarato che le telecamere di Pomeriggio 5 hanno raggiunto l’ospite proprio a casa sua. “Siamo andati a casa sua a vedere il punto di questa famosa statuetta che si muoveva da sola. Cercheremo di capire” racconta la conduttrice. Una puntata dunque tutta dedicata ad esperienze mistiche e paranormali, che vedranno in studio anche Craig Warwick che dirà la sua in merito a quanto accaduto a Patrizia De Blanck e non solo.



