Ciro Ferrara sarà eliminato?/ Basterà la “cazzimma” per salvarsi? (Amici Celebrities)

Ciro Ferrara riesce sempre a strappare una risata e Amici Celebrities ha messo ancora di più in luce il suo animo sportivo. Il pubblico ha gradito in particolare, come si intuisce dai commenti sui social, il momento in cui il concorrente ha mostrato il suo punto debole. Ovvero imparare a memoria Banane e Lamponi di Gianni Morandi. A sua discolpa il fatto di essere stato così emozionato da aver perso del tutto la memoria, soprattutto per quanto riguarda la prima parte dell’esibizione. Più significativo forse il duetto con Giordana Angi, sulle note di Cu’ mme. Lei al pianoforte e il cantante dei Bianchi al microfono. Una parentesi intima in cui Ciro ha fatto emergere ancora di più tutta la sua napoletanità. Certo non si è trattato di Roberto Murolo e Mia Martini, ma l’impatto è stato di sicuro più che positivo. Questo però non basta per considerare Ferrara uno dei concorrenti da cui guardarsi le spalle. Per sua fortuna i Blu hanno deciso di puntare il dito solo contro gli elementi più forti del team avversario e questo gli assicura la possibilità di rimanere ancora in gioco per diverso tempo. Clicca qui per guardare il video di Ciro Ferrara e Giordana Angi.

Ciro Ferrara: come se la caverà senza Martin Castrogiovanni?

Ciro Ferrara è riuscito a schivare l’eliminazione: sarà fra i concorrenti di Amici Celebrities di questa sera. Non che il cantante sia finito in bilico, ma è proprio a causa della sua inesperienza che la squadra avversaria ha scelto di non considerarlo in fase di ballottaggio. Eppure il duetto con Giordana Angi ci ha permesso di vedere un aspetto di Ferrara inedito, molto più esperto nelle tecniche del canto e forse in grado di migliorare in modo netto in breve tempo. Potrebbe essere uno dei pochi a riservare ancora grandi sorprese per il pubblico da casa. Purtroppo dovrà fare a meno del suo alleato più grande, Martin Castrogiovanni. I due hanno fatto comunella durante lo scontro verbale fra Raniero Monaco Di Lapio e Filippo Bisciglia, anche se il loro discorso non è stato colto alla perfezione dall’avversario. Ciro infatti ha sottolineato che da sportivo avrebbe agito proprio come i Blu, ovvero andando a mettere in crisi gli elementi più forti del team avversario. Per sapere che cosa succederà questa sera dovremo per forza attendere la diretta: il silenzio social di Ciro ci lascia intuire che anche questa settimana di prove sia stata più che intensa per lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA