Ciro Priello, chi sono i The Jackal?/ Tra di loro Aurora Leone “cacciata” dalla Partita del Cuore

Ciro Priello è stato protagonista della prima stagione di Lol e adesso sta facendo lo stesso a Tale e Quale Show 2021 ma mai dimentica i suoi ragazzi, ovvero il team dei The Jackal. Chi segue i social e lo streaming sa bene di chi parliamo e tutti gli altri ricordano quello che è successo con Aurora Leone che proprio nei mesi scorsi è finita alla ribalta su siti e giornali perché ‘cacciata’ dalla Partita del Cuore o, meglio, dalla cena che precedeva il match. All’epoca le polemiche non sono mancate tra la denuncia della Leone e di Priello e le minacce di querele da parte di chi è stato accusato del gesto. Le cose sono finite poi nel dimenticatoio dopo qualche giorno e anche adesso che proprio Ciro Priello è sul palco dello show di Rai1 le cose non sono cambiate. Polemiche a parte, però, chi sono i The Jackal e cosa hanno fatto?

Gianluca Fru e Ciro Priello/ Dopo caso Aurora Leone: "Le scuse non bastano..."

Chi sono i The Jackal? Aurora Leone, Francesco Capaldo, Simone Russo e Alfredo Felaco

A parte i due citati, ne i The Jackal troviamo anche Francesco Capaldo (in arte Francesco Ebbasta), Simone Russo (in arte Simone Ruzzo) e Alfredo Felaco (in arte Alfredo Felco). Sono loro i quattro napoletani che hanno fondato la società di produzione The Jackal e che l’anno dopo hanno aperto il canale YouTube in cui hanno iniziato a pubblicare video divertenti e parodie che sicuramente tutti conoscono specie perché spesso legate a Gomorra e ai suoi personaggi. Nel 2017 è arrivato anche l’esordio al cinema con Francesco Ebbasta regista di AFMV – Addio Fottuti Musi Verdi, il lungometraggio prodotto dai The Jackal, con Cattleya e Rai Cinema. Cosa faranno in futuro?

