Classifica botti illegali più potenti Capodanno 2021/ Ecco da cosa stare lontani

Neanche la pandemia globale da Coronavirus ha fermato il mercato nero dei botti illegali in vista del Capodanno 2021. Nonostante le restrizioni dovute al Dpcm redatto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte stasera, purtroppo, saranno in molti quelli che scenderanno in strada per rispettare la tradizione. Lo faranno anche con botti illegali che sicuramente risultano molto pericolosi. Il consiglio è dunque, qualora fosse proprio necessario esplodere dei botti, oltre che di fare attenzione al momento dell’esplosione anche nel valutare le certificazioni. Queste sono redatte da team di esperti che salvaguardano ovviamente anche la salute delle persone con test all’altezza e misure di sicurezza molto avanzate.

Classifica botti illegali più potenti Capodanno 2021, i nomi

Ma quali sono i botti illegali più potenti in circolazione per Capodanno 2021? I nomi che circolano sono sempre gli stessi e ve li elenchiamo per evidenziare di starne alla larga. Chissà se si avrà la decenza di evitare, nell’anno della sua morte, lo smercio della famosa “Bomba di Maradona”. Questa è una palla piena di polvere da sparo che una volta esplosa lascia un vero e proprio buco sul pavimento per la sua carica, risultando di fatto come una vera e propria bomba. Attenzione anche alla “corean” chiamata così per emulare il dittatore coreano Kim Jong-un, che fece parlare molto di sé per alcune parole legate alla bomba atomica. Senza contare un noto prodotto esplosivo da 800 grammi di esplosivo col nome di Quota 100.



