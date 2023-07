Classifica gradimento governatori e sindaci/ Bonaccini e Zaia in testa, Sala precede Fioravanti e Decaro

Il Governance Poll 2023 ha dato i suoi verdetti. Il sondaggio sul gradimento di governatori e sindaci stilato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore riporta interessanti novità e non mancano le sorprese. Partiamo dalla classifica dedicata ai presidenti di Regione, che ora ha un nuovo leader: parliamo di Stefano Bonaccini, in crescita del 4 per cento e adesso al 69 per cento. Subito dietro spazio al “solito” Luca Zaia al 68,5 per cento e nuova conferma per Massimiliano Fedriga al 64 per cento.

La classifica dei governatori vede il quarto posto ex aequo: sia Roberto Occhiuto che Giovanni Toti al 59 per cento. Attilio Fontana e Alberto Cirio condividono il sesto posto con il 56, 5 per cento, mentre chiudono la top ten Donatella Tesei al 55%, Vincenzo De Luca al 54,5% e Francesco Rocca al 54%. Poi spazio a Renato Schifani al 51%, Vito Bardi al 47,5%, Francesco Acquaroli al 45,5%. Sia Marco Marsilio che Eugenio Giani sono al 45%, mentre in fondo alla classifica troviamo Michele Emiliano al 43% e Christian Solinas al 35%.

CLASSIFICA GRADIMENTO GOVERNATORI E SINDACI: IL SONDAGGIO DI NOTO

Passiamo adesso al Governance Poll 2023 dedicato ai sindaci, con la classifica di gradimento di tutti i primi cittadini d’italia. Ebbene, in cima alla classifica anche in questo caso c’è un esponente di sinistra: parliamo di Giuseppe Sala, in crescita del 7,3% rispetto al 2022 e oggi al 65 per cento. Subito dietro c’è Marco Fioravanti, sindaco di centrodestra di Ascoli Piceno al 64,5 per cento. La top five è completata da Antonio Decaro (Bari) al 64%, Michele Guerra (Parma) al 63% e Luigi Brugnaro (Venezia) AL 63%. Sergio Giordani (Padova) e Dario Nardella (Firenze) condividono il sesto posto al 61%, mentre Patrizia Manassero (Cuneo) e Matteo Biffoni (Prato) l’ottavo al 59,5 per cento. Top ten chiusa dall’immarcescibile Clemente Mastella (Benevento) al 59 per cento. In fondo alla classifica troviamo invece Paolo Truzzu (Cagliari) al 43%, Carlo Salvemini (Lecce) al 42,5 per cento e Mario Guarente (Potenza) al 42 per cento.

