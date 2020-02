Claudia Endrigo, figlia di Sergio Endrigo / “Papà mi ha insegnato che se ci credi…”

Claudia Endrigo, figlia di Sergio Endrigo, presenzia all’Auditorium Rai di Napoli per Una Storia da Cantare 2. Verso fine puntata la coppia formata da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri si avvicina per un’intervista fugace, che va ad introdurre il brano L’Arca di Noè (1970) cantato questa sera da Cammariere in onore di suo padre. Nonostante il cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 1968, sia mancato da quasi quindici anni, i ricordi di sua figlia Clauda Endrigo sono molto chiari e ancora colmi di emozioni: “Mio padre Sergio era una persona molto allegra, anche se apparentemente appariva un po’ scostante”. Dietro una facciata di timidezza si nascondeva semplicemente una persona riservata: “Sì, semplicemente riservatezza. Ricordo di quella volta al Festival di Sanremo, eravamo tutti così eleganti. Ho ancora un gilet anni settanta indossato da mia madre che porto ancora oggi”. Claudia sottolinea con soddisfazione un punto in comune con suo padre: “Io quando credo in una cosa la porto avanti fino alla fine. Questa cosa l’ho presa da mio papà”, dice. Applausi a scena aperta per la figlia del celebre cantautore italiana, che sostanzialmente chiude la prima puntata di Una Storia da Cantare 2 con un racconto profondo e molto intimo.

