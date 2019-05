Claudia Koll/ “La mia infanzia con mia madre malata e mia nonna cieca” (Vieni da me)

Claudia Koll ricorda i momenti più intensi della sua infanzia a Vieni da me. Ospite di Caterina Balivo, l’attrice ha spiegato quanto sia stato difficile per lei crescere con sua madre che stava sempre male e la nonna non vedente. Tutto è cominciato quando è nata: sua madre ha avuto infatti un parto travagliato e ha dovuto lottare tra la vita e la morte. E i problemi sono proseguiti negli anni successivi. «Appariva e spariva, quando si ammalava veniva ricoverata in ospedale e non c’era, ma io continuavo a sentirla vicino. Quindi quando tornava era una festa, meritava il nostro affetto. Sono cresciuta con mia nonna che non vedeva, quindi è stata un’infanzia particolare. Doveva crescermi non vedendomi, mi legava con un filo per capire quando mi svegliavo». Durante la sua infanzia si è legata però anche a sua sorella: «C’è grande affetto tra di noi. Si è cementata la nostra amicizia, ci siamo aiutate. Io dovevo badare a lei, poi quando è cresciuta ha fatto lo stesso con me. C’era una forte solidarietà».

CLAUDIA KOLL A VIENI DA ME PARLA DELLA SUA FAMIGLIA

Claudia Koll ha raccontato a Vieni da me quello che ha imparato dalle sofferenze che ha dovuto sopportare la sua famiglia. «Questo vivere l’uno per l’altro mi ha insegnato il segreto della vita: non si vive per se stessi», ha dichiarato l’attrice nello studio di Caterina Balivo. E ha ricordato sua nonna e la sua importanza nella sua crescita: «Quando è arrivata mia sorella sono tornata a stare con mia nonna. Mi ha insegnato tante cose perché avevamo tanto tempo. Vedevamo i film e io dovevo raccontarli, allora lei mi aiutava a imparare a parlare». Scorrono nel frattempo le immagini della sua infanzia e lei ha notato un particolare: «Ero cicciottella da piccola. Sono celiaca, quindi questo comportava un certo gonfiore». Scorrendo i cassetti della sua vita, dunque, Claudia Koll ha scoperto lati inediti di se stessa per aiutare i telespettatori a conoscerla meglio.

