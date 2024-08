Chi è Claudia Mancinelli, l’allenatrice di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri alle Olimpiadi di Parigi 2024

Claudia Mancinelli è l’allenatrice italiana che nelle ultime ore è diventata virale sul web. Ma chi è e perché sta facendo parlare così tanto di se? Claudia Macinelli è l’allenatrice che ha preso per mano Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri dieci mesi prima delle Olimpiadi dopo l’addio improvviso della loro storica allenatrice Julieta Cantaluppi. Avrebbe dovuto essere lei ad accompagnarle a Parigi, così Mancinelli si è trovata a dover compiere un’impresa prima delle Olimpiadi: conquistare la fiducia delle due ragazze e accompagnarle in una gara così importante.

Un miracolo che è riuscito, visto che Sofia Raffaeli ha conquistato un bronzo olimpico, la prima medaglia individuale nella ginnastica ritmica ai Giochi nella storia dell’Italia.

Claudia Mancinelli ha un fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata

La nuova allenatrice Claudia Macinelli ha un passato da ginnasta a Fabriano ma è anche un volto noto della recitazione. Come attrice ha infatti lavorato in diversi film italiani: ricordiamo «Cenere», «Fratelli Unici» ed «Emmanuel» in cui ha avuto il ruolo di protagonista. Ma l’abbiamo anche vista in alcune serie TV molto famose in Italia, come «Un posto al sole», «Che Dio c’aiuti», «Non smettere di sognare». Inoltre, ha partecipato ad alcune pubblicità famose. Il suo grande amore resta però la ginnastica ritmica, come d’altronde dimostra il suo profilo Instagram dove, oltre a foto che parlano di questo sport, non ci sono dettagli sulla sua vita privata, né, tantomeno, sulla presenza di un fidanzato nella sua vita.

