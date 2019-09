Claudia Ochoa Félix/ Morta la Kim Kardashian del narcotraffico: uccisa da un’overdose

E’ morta Claudia Ochoa Félix. Probabilmente questo nome vi dirà poco ma si tratta di una delle donne più potenti del narcotraffico messicano. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, la 34enne è stata trovata senza vita nella notte fra sabato e domenica scorsi, in quel di Culiacan, nella zona nord-occidentale del Messico. Le cause del decesso non sono state ancora ufficializzate ma è molto probabile che Claudia, detta anche la “Kim Kardashian del Cartello di Sinaloa”, sia morta a seguito di un’overdose; sabato sera, infatti, aveva partecipato ad un festino a base di droga e di alcol per poi recarsi a Isla Musala, quartiere residenziale del paese dove è stata trovata senza vita. Insieme alla Ochoa vi era una persona che ha notato che la ragazza aveva perso i sensi, avvisando quindi il pronto soccorso. Una volta giunti i medici sul luogo segnalato, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della narcotrafficante.

CLAUDIA OCHOA FÉLIX È MORTA

Claudia Ochoa Félix era una modella fidanzata con José Rodrigo Arechiga, ex leader degli Antrax, una gang spietata al servizio del Cartello di Sinaloa, il più famoso al mondo. Nonostante le numerose accuse, la ragazza ha sempre negato di aver preso parte ad operazioni criminali, minacciando più volte i media di diffamazione. Negli ultimi tempi la sua fama era cresciuta molto sui social network, dove la 34enne era solita pubblicare foto in bikini, in posa al fianco di supercar, nonché con vestiti e borse griffati. Scatti hanno attirato l’attenzione dei media, e in breve tempo la Ochoa era stata ribattezza la Kim Kardashian del narcotraffico, vista anche la somiglianza con la ben più nota moglie di Kanye West. Molte delle foto pubblicate mostravano la Ochoa con armi automatiche in pugno, e montagne di dollari.

