Claudia Pandolfi/ “Chiara Ferragni? Oggi vince lo scandalo che fa guadagnare”

Dopo Baby 2, Claudia Pandolfi è pronta a vestire i panni di Rosita Missoni nella serie Made in Italy, da domani disponibile su Amazon Prime Video: l’attrice presterà il volto alla celebre stilista e «anche se si trattava di una piccola parte ho sentito una grande responsabilità», racconta ai microfoni de Il Messaggero. La Giulia Corsi di Distretto di Polizia ha poi evidenziato: «E’ una donna dal grande carisma, lo si capisce soprattutto da come la gente le si muove intorno. Parla poco, ma quando parla si fermano tutti. E’ stata capace di imporsi con trovate geniali, aveva un grande talento e sarte eccezionali». La Pandolfi poi sottolinea di riverdersi in lei per qualche verso, anche se Rosita Missoni «è una donna molto più organizzata di me, senza parlare delle differenze nel gusto. Lei è raffinata, io sciatta».

CLAUDIA PANDOLFI, LA MODA DI OGGI E CHIARA FERRAGNI

Claudia Pandolfi si è poi soffermata sulla moda di oggi, rappresentata da Chiara Ferragni: «Il made in Italy ha perso l’innocenza? Oggi vincono i soldi, l’idea vincente, lo scandalo che faccia parlare e guadagnare. La soglia della nostra attenzione si è abbassata, tutto si è impoverito e massificato. Ci sono aziende come Missoni, nate con un seme sano. Non è colpa loro se nello stesso campo nasce anche la gramigna». E, come dicevamo, l’attrice è reduce da un vero e proprio tour de force: come confidato ai microfoni de Il Messaggero, ha appena finito di girare il film Per il tuo bene di Rolando Ravello e la fiction Masantonio insieme a Alessandro Preziosi, senza dimenticare Gli orologi del diavolo di Beppe Fiorello e la terza stagione del tv show Baby, di Netflix. Una battuta su Baby 2: «C’è tanta carne al fuoco. L’anno scorso abbiamo scherzato. Ora abbiamo acceso il forno».

