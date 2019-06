Claudia Pandolfi, “Io molestata a 10 anni”/ “Un tipo poco raccomandabile mi…”

Claudia Pandolfi ha raccontato una storia davvero incredibile, di quando a soli dieci anni fu molestata. Ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 ha infatti specificato: “Mi è capitato un episodio sgradevole quando avevo dieci anni”. Parole che invitano a riflettere e fanno capire come anche in passato esistessero, purtroppo, atti incresciosi come questo: “Mi capitò nel quartiere, c’era una persona che si aggirava e tutti consideravano poco raccomandabile. Poi mi è capitato un incontro curioso tra i tanti provini che ho fatto. Grazie a Dio però non sono mai stata molestata da nessuno“. Questa esperienza l’ha trasformata e sicuramente l’ha influenzata quando è diventata mamma: “Però non sono apprensiva, lascio i bimbi verso avventure e sfide. Ovviamente li metto sempre al corrente di ciò che incontreranno nelle loro sfide. Cerco sempre di incentivarli, meglio un ginocchio sbucciato della paura di saltare. Conosci i pericolo ma è giusto che alcuni li assaggino da soli“.

Claudia Pandolfi, “Io molestata a 10 anni”: la sua carriera

A I Lunatici Claudia Pandolfi ha parlato anche della sua carriera, specificando quelli che sono stati i percorsi tracciati per arrivare fino ad oggi. Spiega: “Ho fatto la prima e la seconda stagione de Un Medico in Famiglia. Poi se avessi continuato avrei potuto chiedere delle cifre, ma non c’era una strategia. Sono andata via perché il mio contratto era finito. Se non avessi lasciato probabilmente non avrei fatto Distretto di Polizia”. Cambiare è nel destino degli attori e la bella Claudia questo lo sa bene. Anche se ovviamente ha a cuore alcuni ruoli più di altri. Il tutto in una famiglia che non era nel mondo dello spettacolo: “Mamma lavorava in una agenzia di spettacolo, mentre papà era alla repubblica. Tutto quello che ho fatto ha destato stupore in loro“. Ora è sul set di Baby per la seconda stagione, cercando di regalare sempre e comunque il suo lato ironico oltre allo sguardo che ha conquistato tutti gli italiani.

