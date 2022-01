Claudia Pandolfi/ Matrimonio con Marco De Angelis? “Non ne parliamo mai ma…”

È Claudia Pandolfi l’ospite della nuova puntata dei Soliti Ignoti, lo show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. La celebre attrice cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da devolvere in beneficenza. Entrando subito nel privato, possiamo dire che la vita amorosa di Claudia Pandolfi è sicuramente degna di uno dei tanti film in cui l’abbiamo vista protagonista.

Oggi Claudia Pandolfi è felicemente sposata con Marco De Angelis, da cui ha avuto un figlio di nome Tito, ma prima di lui l’attrice ha avuto un altro marito. Nel 1999 la Pandolfi, all’apice del successo grazie al ruolo di Alice di Un medico in famiglia, ha sposato il collega Massimiliano Virgilii. Il loro è stato però un matrimonio lampo, conclusosi in un mese e dopo 4 anni di fidanzamento.

Claudia Pandolfi e la lettera scritta all’ex marito Massimiliano Virgilii dopo l’addio

Per Massimiliano Virgilii, lasciato per Andrea Pezzi, Claudia Pandolfi scrisse poi una lettera pubblicata sul Corriere ed è proprio lì che ha recentemente commentato quel gesto così: “È stato uno sbaglio, ho capito dopo che nella vita non bisogna giustificarsi. Era un periodo turbolento. Sono passati tanti anni, sono diversa da allora: ma chi non lo è?”. Con Marco De Angelis, invece, non è sposata se non con un ‘rito’ per strada: “Il nostro vicino di panorama, su un ponte, aveva la tunica di sacerdote e un turbante. Si capiva che era di un’altra religione. Ci vedeva innamorati, ci ha messo una mano sulla testa e ha detto qualcosa, in una lingua che mi sembrava indiana o araba, è imbarazzante ma non l’ho decifrata. Il tutto è durato tre minuti. Di matrimonio vero non parliamo mai”, ha raccontato l’attrice.

