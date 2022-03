Claudia Penzavecchia, fidanzata Barbascura X/ Sempre più uniti, anche sui social

Claudia Penzavecchia è la fidanzata del celebre youtuber Barbascura X. I due sono fidanzati da diverso tempo, hanno parecchie passioni in comune e anche lei, come il compagno, è divulgatrice scientifica specializzata in benessere e alimentazione. Sbirciando sul suo sito, quindi, apprendiamo che è laureata in dietistica, specializzanda in Scienze della Nutrizione Umana e Fondatrice di SNUT.

Sempre dal suo portale si evince che Claudia ha studiato in Germania per un periodo della sua vita, ma non sappiamo esattamente come e quando sia arrivato l’incontro con il suo fidanzato Barbascura X.

Claudia Penzavecchia, la dietista con la passione per i social

“Mi occupo di divulgazione scientifica in Italia sui social (Instagram, Facebook, Youtube) come quasidietista.claudia nonché dal vivo da quando sono tornata a Marzo 2019″, scrive la fidanzata di Barbascura X sul suo sito web. Per quanto riguarda la vita social, vediamo che Claudia è molto attiva e sempre pronta a dialogare coi suoi follower.

Benché l’argomento preponderante sia l’alimentazione, non di rado condivide scatti insieme al suo fidanzato. Tra gli ultimi post c’è proprio una sua dolcissima dedica, che li vede sempre più uniti e vicini.



