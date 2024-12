Claudio Baglioni, chi è il cantautore: in arrivo il ritiro dalle scene musicali

Tra gli ospiti de La cena di Natale troveremo anche Claudio Baglioni, pronto a regalare una serata di grande musica ai telespettatori sintonizzati con Rai1. E sarà una delle ultime occasioni per vedere in azione il cantautore romano, pronto a regalarsi una notte di emozioni vere. Eppure in passato Claudio Baglioni ha pensato di non essere stato tagliato per un mestiere del genere, come raccontato nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair: “A tal punto da pensare di non essere adatto a un mestiere come questo, quando non sono nella mia veste pubblica, ho problemi persino a chiedere dove è una strada, certe timidezze non si vincono mai del tutto”.

Gianni Morandi, chi è: "Ho paura di morire e di soffrire"/ "Il successo? Non potevo andare in giro"

Qualche mese fa invece Claudio Baglioni ha dato la più triste delle notizie ai fan, svelando che entro il 2026 intende ritirarsi dalla musica: “Voglio lasciare da vincitore, ora faccio gli ultimi giri di campo”.

Claudio Baglioni e gli inizi di carriera: “Ho iniziato per attirare le ragazze”

Nonostante la timidezza e alcuni tentativi andati a vuoto, Claudio Baglioni ha tentato la fortuna per le vie della musica nella speranza di attirare presenze femminili nella sua vita: “Avevo iniziato a suonare proprio per attirare il loro interesse, poi ho scoperto che, a quell’età, cercano i belli e temerari più che il ragazzo sensibile. Se suoni, poi, il tuo ruolo rischia di essere quello dell’officiante, ti tocca solo la liturgia” le parole del cantautore nel corso di una intervista concessa tra le pagine di Vanity Fair.

Monica, chi è la moglie di Alberto Angela: i figli Edoardo, Riccardo e Alessandro / Curiosità e dettagli

Il primo amore della sua vita è stato invece quello con Patrizia, quando aveva 17 anni, un amore più platonico che reale, come confidato da Claudio Baglioni: “Non l’ho mai più rivista, era più un’affinità elettiva” ha spiegato l’artista romano.