Claudio Briganti, marito Laura Chimenti / Lo sport e la scuola calcio Roma nel cuore

Claudio Briganti è il marito della famosa giornalista Laura Chimenti, oggi ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera. Il suo nome non è particolarmente popolare, ma è comunque accostato al volto della nota conduttrice. Allora chi è Claudio Briganti nella vita privata? Oltre ad essere la dolce metà della Chimenti è un personaggio molto attivo nel mondo dello sport, in ambito manageriale. E’ nato a Roma nel 1967 e ben presto ha sviluppato un passione per il calcio. In rete non circolano moltissime informazioni sul suo conto, sappiamo però che Claudio Briganti si è laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma. Le sue skills in ambito sportivo sono emerse con la fondazione della scuola calcio dell’As Roma, uno dei progetti a cui Briganti è molto legato. Ha inoltre preso parte alla gestione di uno dei centri sportivi della capitale, oltre a diventare Presidente del Movimento Sportivo Popolare (MSP).

Claudio Briganti, marito Laura Chimenti: carattere riservato anti-social

Sui social non sembra esserci alcuna presenza di Claudio Briganti. Da uomo molto riservato ha preferito non apparire in rete, proteggendo la sua privacy e la sua vita privata. Stesso discorso anche per la moglie, Laura Chimenti, che evidentemente la vede allo stesso modo. Nonostante i due non appaiano frequentemente in pubblico in coppia, sappiamo che sono sposati da diversi anni e che dodici anni fa hanno messo al mondo una bambina. Claudio Briganti, attualmente, vive a Roma, dove ha collezionato i suoi maggiori successi manageriali. L’uomo è molto stimato in ambito accademico, è infatti stato relatore universitario presso l’Università di Tor Vergata e la Luiss di Roma, dove ha tenuto diverse conferenze relative all’attività di direttore sportivo e la figura del manager nel mondo dello sport. Insomma, il suo pane quotidiano.



