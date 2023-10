Claudio Cecchetto: “Fiorello? Capii subito sarebbe diventato qualcuno”/ “Sandy Marton? Mia grande scoperta”

Claudio Cecchetto a La Volta Buona: come scoprì Fiorello e le prime critiche

Claudio Cecchetto è stato il protagonista di una lunga intervista a La Volta Buona, lo show di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Il talent scout ha ricordato alcune delle più grandi ‘scoperte’, che sono diventate e sono ancora oggi dei volti importanti del mondo della musica e dello spettacolo.

Uno di questi è Rosario Fiorello, che fu proprio Cecchetto a scoprire in un villaggio turistico in Sicilia: “Io l’ho conosciuto al villaggio ed era fantastico e lo era così tanto che capii che sarebbe diventato l’animatore italiano per eccellenza.” Quando Balivo ricorda che molti, agli inizi della sua carriera in TV, non credevano fosse adatto al piccolo schermo, Cecchetto ha replicato: “Non credevano in lui? Contento che l’abbiano detto, perché in lui ci ho creduto io!”

Claudio Cecchetto: da Jovanotti a Sandy Marton

“Ci vuole talento per scoprire i talenti”, ha quindi sottolineato Cecchetto, che di talenti ne ha scoperti tanti. Tra questi come non citare Lorenzo Jovanotti, di cui viene riproposto un filmato in cui si esibisce per la prima volta di fronte ad Adriano Celentano. “Si disse allora che sarebbe diventato il suo erede”, ammette Cecchetto, mentre la conduttrice ricorda che al tempo Jovanotti ebbe anche una storia con la figlia di Celentano. Si conclude poi con un videomessaggio di Sandy Marton, sua più grande scoperta: “Sono passati 40 anni da allora”, ricorda allora Cecchetto col sorriso.

