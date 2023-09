Claudio Durigon/ “Ok all’aumento delle pensioni minime, Quota 103 avanti un altro anno”

Diversi i dossier sul tavolo del ministero del Lavoro, Claudio Durigon ha le idee chiare. Intervistato da La Stampa, il sottosegretario in quota Lega ha esordito parlando delle pensioni e ha confermato l’arrivo di un altro anno di Quota 103: “È l’inizio del percorso di Quota 41 come avevamo chiesto. Molto probabilmente avremo Quota 103 anche nel 2024 e questo consentirà a chi ha 62 anni e 41 di contributi di andare in pensione anticipatamente”.

Roma, sinistra approva codice antimolestie/ Pd punta a inserire antifascismo nello statuto della Regione

Durigon ha evidenziato che la priorità del governo quest’anno è il taglio del cuneo fiscale, ma Quota 41 resta un impegno di legislatura: “Con il passare degli anni anche l’impatto sui conti pubblici si attenua perchè il peso del retributivo sugli assegni diventa sempre più marginale rispetto al contributivo”.

Affitti brevi: stretta contro AirBnB/ La bozza del ddl: "Minimo 2 notti, solo su seconda casa e con Cin"

Il punto di Durigon

Nel corso del dialogo con il quotidiano torinese, Durigon ha evidenziato che Opzione donna rappresenta una misura molto penalizzante – “si perde il 30% dell’assegno e infatti ha avuto un tiraggio molto basso” – l’obiettivo è quello di dare delle risposte alle lavoratrici: “Si può immaginare un ristoro per chi ha iniziato tardi a lavorare”. In tema di salari, l’obiettivo di legislatura è quello di potenziare la contrattazione collettiva e dare risposte ai rinnovi: “Anche i salari mediani devono crescere, mi riferisco a chi guadagna 13-14 euro l’ora”. Durigon si è anche soffermato sul dossier rovente del Superbonus: “Purtroppo è stata una bolla che è scoppiata, il suo impatto sul bilancio pubblico è stato sottovalutato, va rimesso in regola e diluito nel tempo. Ora dobbiamo aiutare i cittadini e le aziende che confidavano nella cessione del credito e si trovano bloccati finanziariamente”.

LEGGI ANCHE:

Salvini attacca Gentiloni: “sembra commissario straniero”/ “Politiche green demenziali: da Ue solo tasse”

© RIPRODUZIONE RISERVATA