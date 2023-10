Claudio Gioia, tassista eroe di Milano salva tre ragazze/ “Ecco cosa è successo quella sera”

A Storie Italiane il caso del tassista di Milano che ha tratto in salvo tre ragazze viste in difficoltà. Il programma di Rai Uno ha avuto lo stesso tassista, Claudio Gioia, in collegamento, che ripercorso i fatti di quella sera: “Appena vedo queste ragazze che attraversano la carreggiata in maniera frettolosa vedo che sono seguite da un uomo, chiedo se andava tutto bene e le ho sentite preoccupate. Io nel frattempo avevo anche due clienti, ho detto alle ragazze di salire in auto e nel frattempo ci hanno raggiunto altri due personaggi, allora ho forzato le ragazze, sono partito in fretta e uno dei personaggi ha cercato di forzare la porta per salire in auto”.

Edoardo Leo/ “20 anni fa toccai il fondo e pensai di smettere, il piano B era fare l'insegnante”

Uno di questi ragazzi non ha quindi desistito nonostante vi fosse un taxista e un uomo in difesa delle giovani. Alessandro Politi, l’inviato di Storie Italiane, aggiunge: “Le altre auto dietro, invece che aiutare il tassista Claudio, suonavano per fare spostare l’auto”. Il tassista ha commentato: “Una cosa tragicomica, invece che aiutare e capire cosa stia accadendo…”.

Wilma Goich legge le lettere d'amore di Vianello/ “Per me Edoardo era eterno”

CLAUDIO GIOIA, TASSISTA EROE DI MILANO: IL COMMENTO DI GIOVANNI TERZI

Giovanni Terzi, in studio a Storie Italiane, ha ricordato: “Nicolò, il figlio di Simona Ventura, era stato accoltellato in maniera molto grave in zona Parco Sempione a Milano… era stato proprio un tassista a testimoniare per far riconoscere chi aveva aggredito il ragazzo, sono un presidio del territorio”. In studio un altro opinionista aggiunge: “Bisogna purtroppo farsi giustizia da soli. Questi soggetti anche se tu li fermi sono soggetti invisibili che dominano le nostre città e mettono in pericolo la nostra città, forse soggetti che dovrebbero essere anche espulsi”.

Arresto Tony Colombo/ Roberto Alessi: “Tina Rispoli? Non riuscì mai a dirmi che odiava la camorra”

Parlando negli scorsi giorni con i microfoni del quotidiano Il Giorno, Claudio Gioia aveva spiegato che vedendo le tre ragazze in difficoltà ha deciso di intervenire “Pensando alla mia figlia”. Purtroppo gli episodi di violenza a Milano, anche ai danni di giovanissimi, stanno divenendo sempre più frequenti e la gente ha paura ad uscire in strada soprattutto di notte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA