Claudio Lippi, gaffe con Elisa Isoardi/ Video, “Spero non rimani incinta”: lei basita

Claudio Lippi fa il suo ingresso a La Prova del Cuoco con tanto di gaffe. Il conduttore ha messo in imbarazzo la collega Elisa Isoardi nel corso della puntata di oggi 17 settembre. La conduttrice ha dato il suo benvenuto a Lippi, che sarà la sua “spalla” in questa edizione e, nel ringraziarla, il conduttore ha commesso una particolare gaffe che ha lasciato la Isoardi e il pubblico basiti. Lippi ha infatti ringraziato Elisa per la prima settimana trascorsa al suo fianco in grande armonia e serenità, definendola come una persona “squisita, straordinaria, sensibile”. Poi però ecco la freddura che la conduttrice non si aspettava: “Mi auguro che staremo insieme per i prossimi nove mesi e mi auguro che tu non rimani incinta”. Parole che spiazzano la Isoardi che, per un momento, rimane senza parole.

Elisa Isoardi replica alla gaffe di Claudio Lippi

Subito dopo la gaffe di Claudio Lippi a La Prova del Cuoco, ecco però che arriva la replica di Elisa Isoardi: “Ma come incinta? – replica in un primo momento, ancora basita, la conduttrice. Poi continua – Dello Spirito Santo forse. Tranquillo starò con te, mi concentrerò su di te”. Una piccola gag quella tra i due colleghi che ha comunque divertito il pubblico presente in studio prima dell’inizio della gara tra i cuochi. E di certo, siparietti come questo non mancheranno nel corso delle prossime puntate di questa nuova edizione de La Prova del Cuoco, la seconda con alla guida Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici.





