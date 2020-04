Claudio Risi è morto/ Ucciso da un infarto il regista de I ragazzi della 3° C

Pubblicità

Claudio Risi è morto, il figlio del grande Dino e fratello di Marco si è spento a 71 anni a causa di alcune complicazioni che hanno fatto seguito a un infarto. Divenne celebre soprattutto per esser stato il regista della serie cult degli anni ottanta “I ragazzi della 3°C”. L’infarto lo aveva colpito due mesi fa, momento dal quale aveva iniziato ad accusare un’altra serie di problemi legati a questo. L’annuncio è stato dato alla famiglia e i funerali non verranno osservati a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus che sta colpendo l’Italia e più in generale tutto il mondo. Nonostante questo l’AdnKronos ha riportato che la famiglia dell’uomo vorrebbe osservare una commemorazione pubblica appena il Governo lo renderà possibile. Ne saranno molto felici i fan che sperano di poter avere l’occasione per salutarlo degnamente un’ultima volta.

Claudio Risi è morto, la carriera

La morte di Claudio Risi rende necessario far conoscere meglio chi era questo straordinario artista. Nato a Berna il 12 novembre del 1948 era figlio di Dino Risi uno dei registi più importanti della storia del cinema internazionale. Esordì come aiuto regista di Mario Monicelli in Vogliamo i Colonelli. Da quel momento iniziò a lavorare a molti film importanti come Profumo di Donna, Dagobert e Il commissario Lo Gatto diretti da suo padre. L’esordio alla regia arrivò nel 1984 con Windsurf il vento nelle mani. A dire il vero non furono moltissimi i suoi film in sala visto che dopo Pugni di rabbia del 1991 tornò con i cine-panettoni Matrimonio alle Bahamas e Matrimonio a Parigi del 2007 e del 2011. Tra i suoi più grandi successi rimane sicuramente la serie tv cult degli anni ottanta “I ragazzi della 3°C”.



