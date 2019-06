Clemente Russo e Laura Maddaloni a Pomeriggio 5/ Lettera e lacrime: “Sei la mia vita”

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di questa stagione di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso tornano Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni. Non sono però da soli perché in studio ci sono le loro tre scatenatissime bambine: Rosy e le due gemelline Janet e Jane. Momenti di divertimento con le bambine che si scatenano sulle note di “Dolceamaro” con la conduttrice, prima di lasciare la parola ai genitori. Barbara d’Urso svela infatti che ci sono delle sorprese per entrambi: sia Clemente che Laura ha scritto una lettera per la sua dolce metà. Eh è soprattutto quella scritta dal nuovo pugile, che presto disputerà la sua quinta Olimpiade, che fanno commuovere. “Sei una grande mamma, una grande donna e amante. Sei tutto ciò che potevo desiderare, ti amo” scrive Clemente nella sua lettera.

LETTERA D’AMORE PER LAURA MADDALONI E SORPRESA PER LE FIGLIE

Laura Maddaloni non riesce a trattenere le lacrime nello studio di Pomeriggio 5 di fronte alle bellissime parole che suo marito Clemente Russo le ha dedicato. “Basta una lettera così per darti la carica per altri 10 anni” ammette la Maddaloni, abbracciando e baciando con amore il suo compagno. Abbraccio al quale si uniscono poi anche le tre bambine. E infatti non manca una sorpresina anche per loro da parte di mamma e papà: si tratta di un bellissimo cagnolino che da oggi sarà loro. Le bambine sono al settimo cielo e abbracciano entusiaste la loro mamma prima di correre col papà a prenderlo. Poi viene anche scelto il nome per il cucciolo: Hero.

