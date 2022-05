Clemente Russo sfogo dopo l’Isola/ “Nicolas il più falso. Spero vinca Cucolo”

Clemente Russo: deluso da Vaporidis e Roger

Clemente Russo è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2022, pochi giorni dopo l’eliminazione della moglie Laura Maddaloni. Il campione di pugilato durante l’ultimo televoto flash ha preso soltanto il 9% delle preferenze, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal. Conclusa la sua esperienza in Honduras, Russo è tornato sui social, dove nelle scorse ore ha risposto ad alcune domande e curiosità dei suoi fan: “Sono da poco uscito dall’Isola dei Famosi, ovviamente ci sono rimasto un po’ male e forse quello che non rifarei è qualche litigio”. Tante le domande sui suoi compagni di avventura: “Nicolas Vaporidis, lui è senza ombra di dubbio il più falso. Ce ne sono altri. Infatti mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger. I sassolini nelle scarpe io non ce li ho mai, però se proprio me li devo togliere questi sassolini dico: ‘Ragazzi ce l’avete fatta, ci siete riusciti a buttarmi fuori adesso fatemi vedere quanto valete da soli’…”.

Clemente Russo: fa il tifo per Maro Cucolo

Se Vaporidis e Balduino sono i concorrenti che lo hanno deluso di più, a Clemente Russo farebbe piacere rivedere Blind, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Roberta Morise e Antonio Zequila. Secondo l’ex campione i naufraghi del team Tiburon sono stati pian piano eliminati tutti perché il “gruppo non era purtroppo coeso come quello dei Cucarachas”. Tra le tante domande che gli sono state poste, anche quella su chi è il naufrago che spera vinca il reality: “Spero con tutto il cuore Marco Cucolo”, ha sentenziato Clemente Russo. La cosa più dura di questa esperienza per Clemente Russo è stato stare lontano dalla moglie Laura Maddaloni, nonostante fossero entrambi in Honduras. Anche se la sua esperienza all’Isola dei famosi si è già conclusa, Russo si è detto soddisfatto e non esclude, un domani, di poterla rifare.

