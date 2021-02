Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vs Sfere/ Foto in tacchi alti per trasloco e…

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, questa sera ospiti di Barbara D’Urso per il confronto con le sfere. La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello VIP, ha deciso di accettare il confronto con gli ospiti di Live. Come di consueto, il programma della domenica sera di Canale 5 con protagonisti gli ospiti e gli opinionisti più influenti di Mediaset, si pone l’obiettivo di approfondire alcune dinamiche succulente. Nel caso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, molto probabilmente, si parlerà del recente trasloco della coppia. Un trasferimento avvenuto con un look abbastanza improbabile da parte della quarantenne romana, che ha sollevato diverse polemiche sui social. Vedremo come si difenderanno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel confronto con le sfere, che come sempre si preannuncia rovente.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro contro le Sfere: le foto del trasloco poco genuine?

Qualcuno non ha apprezzato il look di Clizia Incorvaia durante il trasloco con Paolo Ciavarro. Sui social e su vari portali sono uscite le foto che ritraggono Clizia con un vestitino di tulle fucsia e décolletées: insomma non proprio l’abbigliamento ideale di chi è alle prese con borse e scatoloni. Critiche che non hanno minimamente scalfito il morale degli ex gieffini, sempre più innamorati e immuni da ogni critica. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno vivendo a tutti gli effetti un magic moment. Hanno bruciato le tappe, forse hanno pensato anche a mettere al mondo un figlio, prima dei consigli della “suocera iconica” – come la chiama la showgirl – Eleonora Giorgi: “Clizia è stata sposata, prima c’è il divorzio, poi è bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’”, ha detto l’attrice sessantasettenne a Novella 2000. “E’ una mamma molto presente, attenta al bene della figlia. Insomma ci vuole un po’ di tempo prima che abbia un altro figlio”, ha aggiunto la suocera di Clizia Incorvaia.



