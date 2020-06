Coca Cola, talk su mondo LGBTQI+/ Milano Pride: dubbi e domande su s*sso e inclusione

Coca Cola, leader in tutto il mondo nel settore delle bevande, ha reso noto di avere organizzato nell’ambito del Milano Pride (iniziativa della quale l’azienda, per il terzo anno di fila, è partner ufficiale), un talk virtuale utile a fornire le risposte alle domande e ai dubbi sulle tematiche relative all’universo LGBTQI+ raccolti attraverso i canali social del brand e della youtuber @Murielxo. L’appuntamento è per oggi alle 18 ed è realizzato in collaborazione con Arcigay Milano, impegnata nella diffusione e nella promozione di programmi all’interno degli istituti scolastici utili a educare gli studenti in materia di tematiche LGBTQI+. Il talk, denominato “Pride not Prejudice“, racchiude in sé l’impegno per la valorizzazione delle diversità e dell’inclusione, che si concretizza anche nel supporto al Rainbow Social Fund, un fondo di solidarietà istituito con l’intento di aiutare le persone più fragili della comunità milanese a superare questo momento di difficoltà. Come riportato dall’agenzia ANSA, “l’impegno di Coca Cola continua internamente all’azienda: il mese del Pride è stato scelto per lanciare dei corsi di formazione sui temi della Diversity & Inclusion, con l’obiettivo di fornire alle oltre 2mila persone che lavorano tra uffici, fabbriche e sul mercato, gli strumenti per conoscere, informarsi e di conseguenza combattere eventuali pregiudizi inconsci. I corsi di formazione toccheranno temi come l’orientamento sessuale, la parità di genere e la disabilità”.

